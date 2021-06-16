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根據研究，二手菸、三手菸均屬致癌物，均會危及自己和身邊的人，且任何濃度都有風險，沒有安全劑量可言。二手菸已被國際癌症研究中心（International Agency for Research on Cancer, IARC）歸類為一級致癌物質，研究指出菸品與腫瘤、糖尿病、心血管系統疾病、呼吸系統疾病、消化系統疾病、腎臟疾病等6大類死因相關。
什麼是三手菸？ 菸熄滅後殘留的汙染物
而所謂的「三手菸」（third-hand smoke）是指菸熄滅後在環境中殘留的污染物。根據三手菸研究指出，尼古丁有很強的表面粘附力，會與空氣中的亞硝酸、臭氧等化合物發生化學反應，產生更強的新毒物，如亞硝胺等致癌物，沾黏在衣服、家具、窗簾或地毯上，很難消除掉，至少半年以上甚至更久都還會殘留在環境中。
不要錯過戒菸好時機 戒菸諮詢專線找健康
國民健康署呼籲，居家防疫是戒菸的好時機，因沒有來自朋友、同事遞菸到面前的壓力，也可免去工作休息時，可能被吆喝一起吸菸，不想參加又怕不合群的人際壓力。戒菸可提升抵抗力，減少被感染新冠肺炎的機率，及降低不幸罹患新冠肺炎時，轉為重症的機率。
因此，居家辦公或隔離期間有菸癮者，可撥打國民健康署免付費戒菸諮詢專線0800-636363，由專業人員與您共同討論及規劃專屬的戒菸計畫，找回健康，擺脫菸品的束縛。
資料來源：健康醫療網 疫情期間居家吸菸較安全？ 沒那回事！專家揭嚴重性
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