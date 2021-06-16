COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

疫情期間居家吸菸較安全？　沒那回事！專家揭嚴重性

疫情期間居家吸菸較安全？　沒那回事！專家揭嚴重性
疫情期間居家吸菸較安全？　沒那回事！專家揭嚴重性

健康醫療網

2021-06-16 14:31:01

【健康醫療網／記者曾正豪報導】目前國內COVID-19疫情嚴峻，全國疫情警戒提升至第三級，為減少不必要的外出與移動，許多公司企業機關啟動居家辦公機制，但居家時間變長，有菸癮的民眾如在家吸菸，二手菸除了傷害家人，也會透過公寓大廈的共用管道進入鄰居家中，造成鄰居嚴重困擾，三手菸更會沾附在屋內物品，也影響家人健康。

我是廣告 請繼續往下閱讀
別輕忽二、三手菸危害　任何濃度都有風險

根據研究，二手菸、三手菸均屬致癌物，均會危及自己和身邊的人，且任何濃度都有風險，沒有安全劑量可言。二手菸已被國際癌症研究中心（International Agency for Research on Cancer, IARC）歸類為一級致癌物質，研究指出菸品與腫瘤、糖尿病、心血管系統疾病、呼吸系統疾病、消化系統疾病、腎臟疾病等6大類死因相關。

什麼是三手菸？　菸熄滅後殘留的汙染物

而所謂的「三手菸」（third-hand smoke）是指菸熄滅後在環境中殘留的污染物。根據三手菸研究指出，尼古丁有很強的表面粘附力，會與空氣中的亞硝酸、臭氧等化合物發生化學反應，產生更強的新毒物，如亞硝胺等致癌物，沾黏在衣服、家具、窗簾或地毯上，很難消除掉，至少半年以上甚至更久都還會殘留在環境中。

不要錯過戒菸好時機　戒菸諮詢專線找健康

國民健康署呼籲，居家防疫是戒菸的好時機，因沒有來自朋友、同事遞菸到面前的壓力，也可免去工作休息時，可能被吆喝一起吸菸，不想參加又怕不合群的人際壓力。戒菸可提升抵抗力，減少被感染新冠肺炎的機率，及降低不幸罹患新冠肺炎時，轉為重症的機率。

因此，居家辦公或隔離期間有菸癮者，可撥打國民健康署免付費戒菸諮詢專線0800-636363，由專業人員與您共同討論及規劃專屬的戒菸計畫，找回健康，擺脫菸品的束縛。



資料來源：健康醫療網 疫情期間居家吸菸較安全？　沒那回事！專家揭嚴重性

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意「勞工紓困貸款」應該要增加額度與名額？

同意，應要維護勞工權益
不同意，錢要花在刀口上
93.06%6.94%
2021-06-16-2021-06-19

您認為6/28降級的可能性？

可能，都有疫苗了
不可能，假期剛過說不定再爆發
14.81%85.19%
2021-06-16-2021-06-19

前衛生署長楊志良推動為新冠死者家屬進行國賠訴訟，您認為合理嗎？

合理
不合理
45.43%54.57%
2021-06-15-2021-06-18
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

繼續作答
即時
推薦閱讀