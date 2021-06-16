特企／2021《臺北文創天空創意節》徵件延長至7月30日

因應國內新冠疫情挑戰嚴峻，居家防疫已經成了新日常，文化創意產業充滿艱鉅挑戰的此時此刻，為了鼓勵各路創意高手在足不出戶的日子裡，用天馬行空的創意突破實體邊界的封鎖，臺北文創基金會今（16）日宣布，2021《臺北文創天空創意節》徵件期限將延長至7月30日止，同時全面開放「實體作品」和「線上創作」報名參賽，更加呼應本屆徵件主題「解 • 邊界 ReStart」的意涵。





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報名作品的創作形式、內容或媒材不拘，不管是實體的大型藝術裝置、互動科技裝置、遊具、多媒體創作、行為藝術、或展演計畫；還是以線上形式呈現的影視內容、線上線下互動、或透過遊戲/行動藝術/新科技應用倡議新文化創意內涵的提案，都可以勇敢提出企劃案，為自己的創意努力爭取最高120萬製作費的圓夢機會！





此外，為降低群聚感染風險、確保民眾健康安全，原定10月底在臺北文創1樓文化廣場舉辦的2021《臺北文創天空創意節》優選作品展，也將配合政府防疫警戒順延舉辦、或改採數位策展的模式在線上舉行。詳細徵件辦法、活動時程、及展覽規劃請參考《臺北文創天空創意節》網站公告。





天空創意節「解邊界」！ 激發數位時代創作新模式





因此，2021《臺北文創天空創意節》在延長徵件時間的同時，也打破了實體與虛擬創作的邊界，全面開放「實體作品」和「線上創作」參賽，希望號召更多創作者跳脫框架，針對「解 • 邊界 ReStart」的命題，翻轉思考如何運用數位科技賦予創作不一樣的驚喜體驗。





2021《臺北文創天空創意節》特別邀請Bito創意總監劉耕名、豪華朗機工團長暨共同創辦人張耿華、策展人林怡華、水越設計創辦人周育如、及臺北文創基金會執行長劉麗惠等不同領域具的專業人士組成重量級評審團，從旁協助優選者將天馬行空的想像化為令人驚艷的作品。





首度加入評審陣容的Bito創意總監劉耕名認為，數位化策展已成為文創產業發展的重要脈動，「疫情帶來的『新常態』，正好讓創意工作者藉由創作過程靜止、歸零和重整。」致力推廣都市美學教育的周育如老師則認為，生活的轉變是疫情時代給每一位創作者的考驗，過去的近距離實體互動，在疫情之下也許變得遙不可及，「因此創作者需發揮創意，用截然不同的角度和面向，給自己一個不一樣的腦袋，大膽創作，擁抱2021的全新挑戰！」





2021《臺北文創天空創意節》徵件資訊





2021《臺北文創天空創意節》徵件報名分組名稱亦調整為「突破邊界組」(原潛力新銳組)及「大膽創造組」(原實驗新秀組)兩組，通過第一階段初選入圍的創意提案，將接受評審團的決選面試，並從中綜合評選出2或3組優選作品，提供60萬至120萬元不等的製作費 (主辦單位將視優選作品的規模及展出規劃，保留彈性調整分配製作費的權利)、展出場地、媒體宣傳、及業師指導等關鍵策展資源。另設有10組「好點子獎」，每組得獎者可各獲得5,000元獎金。





2021《臺北文創天空創意節》徵件活動自即日起至7月30日受理報名，凡具中華民國國籍之個人或經政府核准立案之公司、法人、社團組織、學校系所等，皆可以個人或團體之名義報名參加，每人/團體至多可投2件。創作形式、內容、媒材不拘，實體的大型藝術裝置、互動科技裝置、遊具、多媒體創作、行為藝術、展演計畫；或是以線上形式呈現的影視內容、線上線下互動、及透過遊戲/行動藝術/新科技應用倡議新文化創意內涵的提案，皆歡迎報名參加。



