癌症、長照、洗腎該打疫苗嗎？易有副作用嗎？施打後要注意什麼？

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聯安預防醫學機構健康管理中心主任/洪育忠醫師表示，癌友、長照族群、洗腎者該不該打疫苗，這答案是肯定的，建議要接種疫苗。雖然部分族群會視情況調整接種時機，但整體而言都是建議施打的。
民眾會疑慮主要是擔心自己身體較虛弱的族群，面對病毒恐怕扛不住，但面對疫苗的副作用又可能熬不過去。但其實兩者的原因需分開探討，不能混為一談。
染疫後重症、死亡的關鍵：免疫力低下。
醫師解釋，這些族群之所以染疫、重症、死亡風險會比一般人還要來得高，主要原因是在於疾病、治療等因素，使得大多數患者免疫力較低，且多以年紀偏長、中年、年長者居多，免疫力本來就相對較弱。因此就像民眾所知，染疫後危險程度非常高。
疫苗副作用的關鍵：免疫力強化。
在疫苗方面，之所以會有副作用，主要是因為疫苗讓免疫系統誤以為在正和病毒開戰、訓練免疫系統等，不論何者，都是免疫力激化的表現，也就是免疫力較強，副作用就是所呈現出來的結果。而癌症、年長者、洗腎者等免疫力較低下的族群本身免疫力就比較低，雖可能一樣有副作用，但和一般民眾相比，免疫力高漲出現副作用的情況自然較少。且疫苗的副作用、不良反應也是相當罕見，多出現在年輕族群身上。
副作用主因與癌症、長照、洗腎無關。
簡單來說，癌友、年長者、腎友等所擔心的染疫和副作用，整體而言是兩種不同的原因，面對病毒的威脅在於免疫力低下，面對疫苗的副作用在於免疫力增強，免疫力低下的族群，相較更需擔心的是病毒的威脅。
醫籲：洗腎、長照更要施打疫苗！
再者，洗腎、長照族群相較之下較容易出現群聚感染的風險，若環境當中有一人確診，往往整個淪陷。在病毒威脅、感染機率與身份無相關的副作用衡量之下，自然是建議盡早施打疫苗。
什麼情況應暫緩施打疫苗？醫：免疫系統狀況不佳時。
對於什麼時候該暫緩施打疫苗？洪育忠醫師則指出在免疫系統狀況不佳的時候。醫師表示，以癌症來說治療方式非常多元，絕大多數的治療都可以施打，只有少部分例外。舉例而言，像是正在做幹細胞移植接受CAR-T治療的族群，就會直接影響免疫細胞，此情況雖然一樣建議施打，但通常會先評估暫緩，待患者狀況恢復再予以接種，約間隔3個月。不過當下是否適合施打，又或是需要暫緩，一般而言多與醫師討論、確認即可，無需緊張，也不必調整疫苗劑量、不必盡早完成完整施打，包括劑量與接種時程，與一般民眾一樣即可。
施打疫苗後要注意什麼？醫：和一般人一樣即可。
洪育忠醫師表示，施打疫苗後還是得注意副作用，就和一般人一樣，以目前來看，疫苗主要分為mRNA疫苗以及腺病毒載體疫苗兩種。
屬於mRNA疫苗的輝瑞、莫德納，雖目前所看到的整體副作用較多，但其中包含了頭痛、發冷、倦怠、疼痛等較無危險性的副作用，較無須擔心。不過近日莫德納疫苗傳出有心肌炎、心內膜炎較為嚴重的副作用的可能，雖不必過度恐慌，但施打後還是多留意胸痛症狀為佳。
屬於腺病毒載體疫苗的AZ、嬌生，最令人擔心的就是血栓的副作用，但此情況也是非常的罕見，且並不會因為是癌症患者就容易出現。不過即便如此，也還是建議可多留意發生在深層血管的血栓情況，相關症狀包括了嚴重的頭痛、腹痛等。
至於施打疫苗後的照護，除了治療恢復以往，遵照醫囑外，其它正如一般人一樣，戴好口罩、勤洗手、多消毒，持續保持良好的防疫習慣即可，畢竟疫苗主要功能是在於預防重症，而非避免感染，施打疫苗後還是有可能染疫，持續做好防疫才是上策。
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