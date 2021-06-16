▲ 展現 2040 碳中和決心 Volvo 運用零化石煉鋼製程打造車體鋼材

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Volvo 汽車正透過行動實現 2040 年碳中和的目標，除了產品動力的節能減碳，更於汽車製造過程中大量減少碳排放。下一階段，Volvo 將與瑞典鋼鐵製造商 SSAB 所發起的 HYBRIT 計劃（Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology）合作，運用零化石煉鋼技術（Fossil-free Steelmaking Technology）所煉製的優質鋼材作為車身結構使用。而在未來，Volvo 也將成為全球首間運用零化石煉鋼技術的汽車製造商。
由 SSAB、鐵礦砂生產商 LKAB 和能源公司 Vattenfall 共同發起的 HYBRIT 計劃，專研綠能乾淨電力與氫能取代傳統煉鋼製程所需的焦媒。作為此計劃合作夥伴之一的 Volvo，將使用來自瑞典 Luleå HYBRIT 試驗性工廠以氫還原煉鐵製程所產製的鋼材，並率先將此鋼材應用於測試及概念車上。預計在 2026 年，SSAB 將供應可達商業販售規模的零化石鋼材，屆時 Volvo 也將會是第一家在車輛製程中使用零化石鋼材的汽車製造商。
全球鋼鐵業目前仍以鐵礦石與煉焦煤的高爐煉鋼技術為主，導致鋼鐵業的碳排放量佔全球總量的 7%，而以 Volvo 汽車來說，與鋼鐵相關製程中所產出的二氧化碳排放量在傳統動力汽車與電動車上分別是 35% 與 20%，因此與 SSAB 的合作將成為 Volvo 氣候行動計劃的一大助力，不僅協助品牌在 2030 年成為全電動汽車品牌，企盼透過更廣泛的公司運營、供應鍊與材料回收再利用等製程，進一步降低全品牌的碳排放足跡。Volvo 目標在 2025 年之前將每輛車生命週期的碳足跡減少 40%，並於 2040 年時成為一家碳中和汽車品牌。