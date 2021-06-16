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Jaguar Land Rover 研發 FCEV 動力 Defender 擔當原型車

▲ Jaguar Land Rover 研發 FCEV 動力 Defender 擔當原型車
▲ Jaguar Land Rover 研發 FCEV 動力 Defender 擔當原型車

2GameSome - 有車賞

2021-06-16 19:55:00

Jaguar Land Rover 宣布將以最新 Land Rover Defender 作為搭載氫燃料動力概念車。氫燃料電池車款（FCEV）的原型車將於 2021 年開始測試。預計到 2030 年，氫燃料電池車款將達到全球 1000 萬輛的門檻與擁有 10,000 個加氫站的規模。Jaguar Land Rover 計畫致力於 2036 年實現零廢氣排放，到 2039 年實現整個供應鏈、產品和營運零碳排。

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Jaguar Land Rover 正研發以 Land Rover Defender 為基礎的氫燃料電池車(FCEV)，預計今年展開測試。Jaguar Land Rover的 Reimagine 品牌策略中，氫燃料電池動力是 Jaguar Land Rover 實現於 2036 年零廢氣排放，2039 年供應鏈、產品和營運中零碳排放目標的一部分。

FCEV 氫燃料電池動力使用氫氣產生電能進而驅動車輛，在實現廢氣零排放的過程中與純電動汽車 (BEV) 相輔相成。氫動力燃料電池擁有高能量密度、快速補充以及在低溫下最少的續航里程損失等優勢，使該技術成為大型、長途車輛或高溫寒冷環境下的理想動力。自 2018 年以來，全球上路的 FCEV 車款數量近乎成長一倍，加氫站數量增加超過 20%。預估至 2030 年，FCEV 車款將於全球達 1,000 萬輛、與 10,000 個加氫站的規模。

由英國政府 APC (Advanced Propulsion Centre) 所資助的 Jaguar Land Rover「Project Zeus」高階工程計畫，得以使工程師了解如何進一步優化氫動力系統，以滿足客戶期望的性能表現，包含續航力、拖曳及越野能力等。Defender FCEV 原型車將於 2021 年底在英國展開測試，以驗證其越野性能與油耗等關鍵特性。為了完成 Zeus 計畫，Jaguar Land Rover 與世界一流的研發合作夥伴合作，包括 Delta Motorsport、AVL、Marelli Automotive Systems 和英國電池工業化中心 (UKBIC)，共同研究開發並打造 FCEV 原型車款。

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