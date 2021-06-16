▲ 是手排！Porsche 911 GT3 Touring 899 萬起買車還有專屬配錶

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911 GT3 with Touring Package，最顯著的外觀特色即是省略了固定式擾流尾翼，藉電動升降擾流尾翼提供高速行駛時更平穩的下壓力。車身兩側高光電鍍鋁合金側窗飾條，可說是另一項顯著的特色，並強化此款車型低調的外觀氣質；前保險桿含冷卻進氣孔周圍施以車身同色烤漆，配備獨有的黑色真皮標準內裝，更顯座艙沉穩優雅，儀錶板及車門上方內裝飾板，更印上專屬於 911 GT3 with Touring Package 車型的押紋。





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Touring Package 命名源於 1973 年 911 Carrera RS 一款延伸車款，當時的重點在於傳承 911 純粹的經典設計與內裝元素。自 2017 年起，保時捷再度復興這個概念，開放搭載於前一代 991 世代的 911 GT3，自此 Touring Package 便以保時捷廣為人知的經典且激昂的駕馭樂趣，攫取了頂級性能跑車車迷及玩家的目光。





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外觀與內裝細節





鑲嵌於後方水箱護罩的「GT3 touring」專屬徽飾坐落在一具高轉速引擎之上，亮銀色的飾邊延伸車身兩側直至跑車式排氣尾管，車主亦可憑自身喜好選擇採用消光或高亮澤黑色飾邊，車頭燈組搭配燻黑外罩呈現。





911 GT3 with Touring Package 車型在內裝上同樣營造經典性能跑車氛圍，舉凡方向盤、排檔桿、中控台、中央扶手，乃至車門飾板與把手皆採用黑色真皮包覆，部分皮革內飾織上黑色車縫線，座椅中央飾板則以黑色織布包覆，車內頂篷亦延伸著優雅的黑色。座椅頭枕施以保時捷盾型徽飾印記，車門檻與儀錶板飾板、中央飾板全以黑色髮絲紋鋁合金點綴。





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911 GT3 with Touring Package，保時捷提供與 911 GT3 幾近相同的選配項目，其中包含車身與輪圈顏色、LED 頭燈系統，含保時捷動態照明系統 (PDLS) 或保時捷動態照明升級系統 (PDLS Plus)、多項輔助系統、保時捷陶瓷複合煞車系統、前軸抬升系統、各項座椅的變化，以及跑車計時套件與音響系統等等。





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保時捷設計同時為 911 GT3 with Touring Package 車主提供了專屬錶款。這款錶具有飛返功能，上鍊自動盤與這款車型輪圈系列同行，提供 6 種不同錶面設計。金屬瑪瑙灰色的錶圈與錶盤式樣，巧妙地呼應了車身顏色；錶盤並帶有霧面黑色澤，搭配亮黃光澤的時計，與轉速表的顏色相呼應。911 GT3 純粹套件專屬腕錶的錶帶，出自於保時捷車款所用真皮皮革，同時銘刻著「GT3」字樣，鑲以出身同門，保時捷車款專用的黑色車縫線，更增添這款專屬錶錶帶的精雕細琢之美。911 GT3 純粹套件專屬腕錶於保時捷位於瑞士的錶坊打造，僅有此款車主足以擁有。





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具有純正賽道血統的保時捷 911 GT3





隨著這款高性能跑車來到第七代，保時捷比起過往更有系統地將賽車技術轉移到量產車型中：前軸搭載雙 A 臂懸吊系統以及具有絕佳空氣動力學的擾流尾翼搭配倒勾式 (Swan Neck) 連桿－並不包含在 Touring Package 中，以及源自戰功彪炳的 911 RSR GT賽車的擾流板，最大馬力達 510 PS (375 kW ) 4.0 升六缸水平對臥自然進氣引擎則是來自於曾在耐力賽中考驗過的 911 GT3 R 動力系統。





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儘管車身更寬、配胎更大，並增加了新的科技配備，但此新款 GT3 的重量與其前代相當。加上手排變速箱車重 1,418 公斤，載配保時捷 7 速 PDK 雙離合器自手排變速系統則車重 1,435 公斤。輕量化 CFRP 前蓋、輕量化玻璃窗和鍛造合金車輪展現出節制車重的核心概念，輕量化跑車排氣系統也是如此。





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其賽車基因體現於新款 911 GT3 所有細節中，駕駛座首次配備了Track Screen輔助系統 ：按下按鈕，中央轉速錶左右兩側的數位螢幕將顯示輪胎和機油壓力、機油和冷卻液溫度以及冷卻液溫度、油箱液位等資訊。 911 GT3 在方向盤上的駕馭模式切換器，有助於在一般模式和可自訂的運動、賽道模式之間快速切換。





【全新 911 GT3 with Touring Package 建議售價】





911 GT3 with Touring Package NTD 8,990,000元起



