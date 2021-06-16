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KIA Stinger 改款上市 預售 148.9 萬起

▲ KIA Stinger 改款上市 預售 148.9 萬起
▲ KIA Stinger 改款上市 預售 148.9 萬起

2GameSome - 有車賞

2021-06-16 20:25:00

改款登場的KIA 旗艦轎跑 Stinger 即日起以 148.9 萬起的預售價正式展開預售接單。只要於 2021 年 6 月 30 日前入主, 即可享尊榮升級 19 吋鋁圈 (2.0EX車型)，或升級 BVM 盲區顯影輔助系統配備升級 (2.0 GT-Line/3.3 GT AWD車型) 。

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Stinger 擁有家族全新虎式水箱護罩搭配 Tiger Eye Line LED 頭燈組，透過流線型的斜背車頂設計勾勒車身線條，搭配 19 吋多幅式雙色鋁圈。車尾設計貫穿式 LED 刀鋒造型尾燈。3.3 GT AWD 車型更搭配全新的麂皮內裝、火紅安全帶及車飾紅色縫線設計。此外，KIA Stinger 搭載 8 吋懸浮式觸控螢幕與 7 吋全整合智慧型數位儀表板，並結合 Apple CarPlayTM 與 Android AutoTM 無線連接。

Stinger 全車系共有 2.0 升與 3.3 升兩種動力規格，2.0 EX 車型與 2.0 GT-Line 車型搭載缸內直噴渦輪引擎，擁有 255ps/6,200rpm 最大馬力，36kgm 的峰值扭力自 1,400 低轉即可輸出至 4,000 轉，高原式的扭力曲線並帶來更為綿密的加速力道。性能更強的 3.3GT AWD 車型則配備 V6 雙渦輪缸內直噴引擎，最大馬力可達 366ps/6,000rpm，最大扭力更達 52kg-m，並可於 1,300~4,500 轉持續輸出，配備 8 速手自排系統；此外，Stinger 更搭載 Launch control 起步衝刺功能。

為提供更全面的駕控體驗，Stinger 同時搭載 Smart智慧、ECO節能、Comfort舒適、Sport運動、Sport+運動共計五種行車模式，讓駕駛可依需求自由調整車輛適合模式。Stinger 全車系標配引擎遙控啟閉系統，可預先發動車輛，暖車冷房蓄勢待發。

Stinger 此次搭載多項主被動安全科技，包含全車系標配 LEVEL 2 智慧駕駛輔助功能、SCC全速域智慧巡航控制系統、LFA全速域進階型車道維持輔助系統、FCW前方碰撞警示系統、BCA盲區防撞主動煞車輔助、RCCA後方交通防撞主動煞車輔助與 7 具 SRS 安全輔助氣囊。此外，2.0 GT-Line/3.3 GT AWD 車型，更擁有同級唯一 BVM 盲區顯影輔助系統。

Stinger 今日正式以 148.9 萬元起預售價展開接單，即日起至 ６ 月 30 日前下訂之前瞻車主並可享尊榮禮遇升等：入主 2.0EX 車型可升級 19 吋鋁圈(標配為 18 吋)，2.0 GT-Line 或 3.3 GT AWD 車型，則可升級搭載 BVM 盲區顯影輔助系統。此外，為回饋 KIA 現任車主，台灣森那美起亞特別推出優惠方案，既有 KIA 車主或其配偶增換購 Stinger，再享購車金 1 萬元加上電子禮券 1 萬元。如介紹親屬入主 Stinger，既有 KIA 車主也可獲贈電子禮券 1 萬元。

規格

2.0 EX

2.0 GT Line

3.3 GT AWD

預售價

148.9萬

178.9萬

229.9萬

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