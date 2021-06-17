爽啤與人氣插畫家「油頭二世」跨界合作　將掀暢快新風潮

天氣漸漸炎熱，在家防疫避暑冷氣大量消耗恐是少不了，想要快速揮別悶熱可得雙管齊下，來杯啤酒可說是直球對決的不二選擇，一杯入喉透心涼，正是夏日本色。擁有雙啤酒花清爽風味特色的爽啤，是採用低溫冷泡啤酒花技術提升香氣，口感清爽、順暢不苦，深受許多年輕人的喜愛！而這個夏天，爽啤將與人氣插畫家「油頭二世」雙雙聯手，聯名推出一波夏季活動，限定包裝及一系列聯名贈品、周周抽大獎，將掀起夏日暢快新風潮！
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酷暑加上疫情，你我多久沒好好暢快痛飲了呢？台灣啤酒旗下「爽啤」近來攜手人氣插畫家「油頭二世」，將原本黑、黃配色的外觀設計加入了幽默年輕的插畫風格，更貫徹爽啤精神，推出超狂抽獎活動，即日起至8月11日止，掃描罐身 QRCode 貼紙立即抽出多項聯名爽爽好禮，包括爽走天下行李箱、沁涼爽勁冰桶、不銹鋼爽勁杯、不銹鋼爽呼呼杯及悠閒舒爽野餐墊！除此之外，活動每週還會抽出 PlayStation 5 主機、Switch 紅藍主機、Apple iPad 8、MARSHALL 藍牙喇叭等豐富大獎。
每款聯名贈品皆出自油頭二世精心設計，承襲以往的黑白線條風格搭上爽啤熱情的黃色，人手一罐啤酒創造更加幽默、歡樂的氛圍。除了獨一無二的設計外，每款贈品都超級實用，鋪上悠閒舒爽野餐墊帶上沁涼爽勁冰桶及不銹鋼爽勁杯，居家喝酒也能營造屬於自己的暢快爽勁！這波有趣的夏季活動與獨家限量贈品，已經讓粉絲們迫不及待要拿到手！
爽啤與油頭二世首次跨界合作，透過插畫家擅長的潮流穿搭時尚，以及個人詼諧風格，把日常喝酒變得與眾不同，不僅讓炎炎夏日變得清爽暢快，更讓整個夏季變得好喝又好玩，在家也能爽爽一整夏！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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