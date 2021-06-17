爽啤與人氣插畫家「油頭二世」跨界合作　將掀暢快新風潮

天氣漸漸炎熱，在家防疫避暑冷氣大量消耗恐是少不了，想要快速揮別悶熱可得雙管齊下，來杯啤酒可說是直球對決的不二選擇，一杯入喉透心涼，正是夏日本色。擁有雙啤酒花清爽風味特色的爽啤，是採用低溫冷泡啤酒花技術提升香氣，口感清爽、順暢不苦，深受許多年輕人的喜愛！而這個夏天，爽啤將與人氣插畫家「油頭二世」雙雙聯手，聯名推出一波夏季活動，限定包裝及一系列聯名贈品、周周抽大獎，將掀起夏日暢快新風潮！





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▲油頭二世精心設計的聯名贈品，居家喝酒也能營造屬於自己的暢快爽勁。（圖／NOWnews攝）

× ▲油頭二世精心設計的聯名贈品，居家喝酒也能營造屬於自己的暢快爽勁。（圖／NOWnews攝）

▲這個夏天，爽啤將與⼈氣插畫家「油頭⼆世」掀起夏⽇暢快新風潮。（圖／NOWnews攝）

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▲即⽇起至8⽉11⽇⽌，掃描罐身 QRCode 貼紙⽴即抽出多項獨家爽爽好禮，包括聯名野餐墊、⾏李箱、冰桶及不銹鋼水杯！還有週週再抽多項大禮！（圖／品牌提供）