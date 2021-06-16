預估拍賣價1,500萬，超稀有一代速度王，里程僅387公里之McLaren F1即將拍賣！

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McLaren F1可說是1990年代末期最具代表性的超跑，除了數量稀少，且曾為地表最速車的頭銜，更是讓它價值不凡，幾乎每輛McLaren F1都是收藏家手中的瑰寶，鮮少有人願意割愛，如今，竟然有一輛超低里程、狀況極佳的McLaren F1預計在八月份舉行的圓石灘Goodingand&Company拍賣會中登場拍賣，這將是極為難得可以擁有這部經典名作的機會。
這次即將登上拍賣會、1995年分的McLaren F1，底盤編號為029，是第25輛交車的McLaren F1，並採用相當特殊的Creighton Brown車色，座艙則是以深淺棕褐色相搭，首位車主是一位日本人，爾後再交由一位美國人收藏，兩位車主皆極少開它上路，因此累積里程僅387公里，而且這輛車不只是車況完整，就連周邊配件也一併附上，包括可放置於其側邊行李廂的套裝組，包括：TAG Heuer 手錶、金色鈦金屬工具包，全套旅行袋組，另外，還有一組Facon的工具箱，而且最特別的是，車上裝的還是最初的Goodyear Eagle F1原裝配胎。
這輛幾乎完美無瑕的McLaren F1，預估拍賣價格會超過1,500萬美元。
資料來源：Goodingand&Company