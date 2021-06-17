11老人打AZ後猝死！台大醫認「被嚇到」　擔憂算出死亡率

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「我知道這些案例到底和疫苗是否相關，必須進一步的調查，也許這一切純粹只是機率，純屬巧合；也許這些案例和接種疫苗者身體就有多重慢性病相關；也許調查之後的結果，每一個死亡案例都和疫苗無關；但我們在明確地知道結論之前，我們真的不要也無須採取任何小心一點、更謹慎一點的措施，就這樣一路把剩下的數十萬劑AZ疫苗全部打光嗎？我不敢想太多，只能希望在我們醫院打的老人家都平安」。
王明鉅也試算其風險機率，表示「全國80歲以上的長者到5月底的人口數有86萬1160人，根據指揮中心的統計，到16日為止的數據有148人死於Covid-19，假設他們全部都沒打疫苗，在這個80歲以上的年齡層，由於感染Covid-19造成的死亡率是0.0172%。」
「截至6月16下午13:30，根據疾管署的疫苗日報統計，全國75歲以上打過疫苗的人數是97543人，到今天傍晚為止其中死亡者年齡超過80歲的有9位，我們就算把97543人全部都當作年齡超過80歲以上，這些超過80歲打疫苗97543人中有9位死亡，死亡率是0.0092%；就算把這些打了疫苗的人數因為時間差所以再加倍，因此在施打疫苗80歲以上如果有近20萬位長者中，死亡率是0.0046%」。
「從以上的這些數字來看，80歲以上的長者，不打疫苗得到新冠肺炎的死亡率0.0172%；對比起來，打疫苗的死亡率從0.0046%到0.0092%」王明鉅說「對80歲以上的老人家來說，打疫苗的死亡風險比起沒打疫苗感染Covid 19的死亡風險算不算高? 對這些80歲以上的長者來說，打疫苗算不算是一種特殊的風險？而且沒打疫苗染疫的死亡率可是這一個多月以來加總的結果，而打疫苗的死亡率，卻是開打疫苗才36小時內的結果，這樣的風險算不算高？這個就得由大家自己判斷了。」（編輯：張嘉哲）
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