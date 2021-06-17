11老人打AZ後猝死！台大醫認「被嚇到」　擔憂算出死亡率

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▲日本贈送的124萬劑AZ疫苗於15日開放85歲以上長者施打，不過近兩日累計有11名長者施打之後猝死，相關消息還在調查當中。（圖／美聯社／達志影像）

在這個80歲以上的年齡層，由於感染Covid-19造成的死亡率是0.0172%

這些超過80歲打疫苗97543人中有9位死亡，死亡率是0.0092%；就算把這些打了疫苗的人數因為時間差所以再加倍，因此在施打疫苗80歲以上如果有近20萬位長者中，死亡率是0.0046%

而且沒打疫苗染疫的死亡率可是這一個多月以來加總的結果，而打疫苗的死亡率，卻是開打疫苗才36小時內的結果，這樣的風險算不算高？