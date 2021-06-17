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台北慈濟醫院趙有誠院長表示，貼上識別證主要是為了表達尊重及/以示負責，讓長者們知道為他服務的醫師是誰，增加信任及安全感。注射前，醫師會先簡單介紹自己再進行問診，帶著母親來接種疫苗的陳小姐稱讚接種流程順暢，並表示醫護人員及志工都很親切，雖然醫護人員身著防護衣戴著面罩及口罩，但透過胸前大大的識別證，還是可以知道這次是哪位醫師負責的，這種設計真的很貼心。
逐一詢問病史、過敏史及用藥情形，注射前醫師會細心評估接種風險、耐心解釋可能發生的副作用，同時提醒長者及家屬們除了接種疫苗外，平常也可透過多攝取蔬菜水果來提升免疫力。外科部程建博主任指出，根據BMJ Nutrition Prevention & Health醫學雜誌研究，茹素者可降低73%重症比率，所以很希望在這個疫情嚴峻的時刻，利用機會透過研究實證數據呈現素食的好處，同時也與民眾衛教飲食均衡的重要。
志工全程引導 民眾備感溫馨
從報到、填寫資料、問診、接種到留觀，動線規劃清楚，全程都有志工及工作人員熱情引導；離開前，志工們也送上祝福禮，並提醒接種者回家要多喝水多休息，讓民眾們倍感溫馨，歡喜完成接種。台北慈濟醫院表示，用愛防疫，期望人人都能平安度過這波疫情。
資料來源：健康醫療網 醫師照片放大貼胸前 長者打疫苗好安心
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