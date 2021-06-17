COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

醫師照片放大貼胸前　長者打疫苗好安心

醫師照片放大貼胸前　長者打疫苗好安心
醫師照片放大貼胸前　長者打疫苗好安心

健康醫療網

2021-06-17 14:01:01

【健康醫療網／記者林怡亭報導】醫師照片放大貼胸前，長者打疫苗好安心！台北慈濟醫院與新北市衛生局合作，於新店、雙和、三重、板橋、蘆洲等五處靜思堂設置疫苗接種站，並由醫護團隊進駐支援疫苗注射，為了讓民眾識別，醫師們在防護衣外層都貼有識別證，讓接種的長者們及陪同的家屬能更安心。

我是廣告 請繼續往下閱讀
醫師胸前貼證　表達尊重與負責

台北慈濟醫院趙有誠院長表示，貼上識別證主要是為了表達尊重及/以示負責，讓長者們知道為他服務的醫師是誰，增加信任及安全感。注射前，醫師會先簡單介紹自己再進行問診，帶著母親來接種疫苗的陳小姐稱讚接種流程順暢，並表示醫護人員及志工都很親切，雖然醫護人員身著防護衣戴著面罩及口罩，但透過胸前大大的識別證，還是可以知道這次是哪位醫師負責的，這種設計真的很貼心。

逐一詢問病史、過敏史及用藥情形，注射前醫師會細心評估接種風險、耐心解釋可能發生的副作用，同時提醒長者及家屬們除了接種疫苗外，平常也可透過多攝取蔬菜水果來提升免疫力。外科部程建博主任指出，根據BMJ Nutrition Prevention & Health醫學雜誌研究，茹素者可降低73%重症比率，所以很希望在這個疫情嚴峻的時刻，利用機會透過研究實證數據呈現素食的好處，同時也與民眾衛教飲食均衡的重要。

志工全程引導　民眾備感溫馨

從報到、填寫資料、問診、接種到留觀，動線規劃清楚，全程都有志工及工作人員熱情引導；離開前，志工們也送上祝福禮，並提醒接種者回家要多喝水多休息，讓民眾們倍感溫馨，歡喜完成接種。台北慈濟醫院表示，用愛防疫，期望人人都能平安度過這波疫情。



資料來源：健康醫療網 醫師照片放大貼胸前　長者打疫苗好安心

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意「勞工紓困貸款」應該要增加額度與名額？

同意，應要維護勞工權益
不同意，錢要花在刀口上
90.22%9.78%
2021-06-16-2021-06-19

您認為6/28降級的可能性？

可能，都有疫苗了
不可能，假期剛過說不定再爆發
13.72%86.28%
2021-06-16-2021-06-19

前衛生署長楊志良推動為新冠死者家屬進行國賠訴訟，您認為合理嗎？

合理
不合理
47.69%52.31%
2021-06-15-2021-06-18
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

繼續作答
即時
推薦閱讀