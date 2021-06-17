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依法執行職務挨告　黃榮村：涉訟輔助機制作後盾

▲依法執行職務挨告，考試院長黃榮村：因公涉訟輔助機制是公務員的後盾。（圖／NOWnews資料照，記者朱啓瑜攝）
▲依法執行職務挨告，考試院長黃榮村：因公涉訟輔助機制是公務員的後盾。（圖／NOWnews資料照，記者朱啓瑜攝）

中央社

2021-06-17 16:48:56

（中央社記者陳俊華台北17日電）保訓會今天說，公務人員執行職務攸關民眾權益，挨告時有所聞，民國109年涉訟輔助共415件；考試院長黃榮村說，因公涉訟輔助機制是公務員的後盾，讓公務員能依法執行職務，無後顧之憂。

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考試院上午舉行院會，公務人員保障暨培訓委員會以「109年各機關（學校）辦理公務人員因公涉訟輔助情形」為題，進行業務報告。

保訓會指出，公務人員在執行職務時，因事關民眾權益而挨告的情形時有所聞，為使公務人員不再孤單面對司法纏訟，能安心依法執行職務，勇於任事而無後顧之憂，各機關須依公務人員因公涉訟輔助辦法，適時給予公務人員訴訟上的協助。

保訓會表示，針對109年全國各機關、學校依公務人員因公涉訟輔助辦法辦理因公涉訟輔助案件狀況，進行調查及統計分析結果，全國公務人員依法執行職務，經機關同意給予涉訟輔助件數計415件，其總金額達新台幣2489萬8748元，有效保障公務人員權益。

保訓會說，經統計中央及地方各機關，近3年處理公務人員因公涉訟申請並獲同意總件數，平均每年約450件，總輔助金額平均每年約2600萬元；109年申請輔助件數，涉及刑事訴訟的主要案件類型中以傷害罪最多，民事訴訟部分則以損害賠償案件為主。

保訓會分析，109年公務人員因公涉訟輔助件數減少的主要原因，在於醫療相關從業人員109年因醫療疏失爭議而涉訟的情形較108年減少，連帶降低整體刑事及民事訴訟涉訟件數。

保訓會表示，相關調查除可促使各主管機關檢視該機關及所屬機關受理涉訟輔助申請案件，是否確實依法辦理外，也可觀察各類別公務人員涉訟情形及涉訟輔助制度運作之成效。

保訓會主委郝培芝指出，保訓會在106年公務人員因公涉訟輔助辦法辦理修法時，已要求各機關對於涉訟輔助申請案件，應設置審查小組把關，讓機關在協助因公涉訟公務人員，保障其權益的同時，也能避免行政資源濫用。

黃榮村及與會考試委員在會中指示，依法執行職務的公務人員，仍可能因挨告而遭受官司纏訟，如果公務人員平日執行繁重勤務、業務之外，還要獨自耗費心力處理額外訴訟案件，將無法安心於公務。

黃榮村說，因公涉訟輔助機制是公務人員的後盾，保訓會應持續強化其功能，並進一步思考協助各機關預防或疏解公務人員因公涉訟案件發生，以鼓勵公務人員依法執行職務，勇於任事、無後顧之憂。（編輯：蘇志宗）1100617

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