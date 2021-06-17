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副指揮官陳宗彥表示，自去年疫情開始以來，75歲以上確診者的死亡率是22.7%。發言人莊人祥說明，新增9件接種後死亡通報，加上先前的2件，總共有11件，最高齡為97歲，最年輕為50多歲，但大部分都是80多歲，且患有慢性疾病。有2例經過相驗解剖，一案為動脈阻塞的心血管疾病與急性心肌梗塞；一案昨日剛相驗完畢，有三條動脈阻塞，兩案死因皆與潛在病史相關。
年長者患有慢性病機率高 每日平均200多人死亡
在大規模疫苗接種初期，大部分接種對象均為年長者，同時伴有潛在慢性疾病機率高，使得疫苗接種後通報死亡的案件數量出現。對此莊人祥說明，需要藉由回顧病歷資料或解剖離情死因，調查這些事件是否與疫苗相關。同時也可藉由持續自然死亡率的評估，觀察疫苗安全性。
根據109年度我國人口統計資料，75歲以上人口有143萬多人，死亡人數為9萬5千多人，即使在未接種COVID-19疫苗的情況下，預計每日平均會有200多名75歲以上長者死亡。而目前接種人口中，有17萬4千多名75歲以上長者，有9人在接種後死亡，有時序性，但有無因果相關要進一步調查才能釐清。
呼籲高齡者盡快接種 病毒不會等待
記者會現場有媒體提問，死者中有數名患有阿茲海默症，是否有相關？醫療應變組副組長羅一鈞表示，阿茲海默症和其他神經系統疾病，目前都沒有相關報告顯示接種後易出現併發症或死亡，而是反映高齡者潛在疾病的盛行率。
「如糖尿病、高血壓和一些心血管疾病，在這個年齡層的盛行率很高，我們反而要呼籲有慢性病，甚至多重慢性病，在疫苗接種可以預防死亡的前提下，應盡快接種。」羅一鈞強調，民眾不要看到這2天有接種後猝死的案例就不去接種，在未釐清因果關係前就卻步。
同時表示，每個國家在施打高齡者時，也都會出現類似報導，引起社區擔憂與恐慌，不過英國從春天開始施打AZ疫苗到現在，成功將死亡跟重症控制下降，長期產生的保護力看起來很好，建議民眾還是要早點接種，「病毒是不會等我們打好疫苗才爆發群聚的。」
資料來源：健康醫療網 多名長者接種疫苗後傳猝死 指揮中心這樣說
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