▲ 【影】七分半征服紐柏林 全新高性能版 Porsche Cayenne 創紀錄

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2021 年 6 月 14 日上午 11 點 31 分，在室外溫度攝氏 23 度，賽道溫度攝氏 46 度，典型德國夏天的氣候環境下，保時捷測試車手 Lars Kern 駕駛著全新高性能版 Cayenne，以 7 分 38 秒 925 的成績跨越紐柏林北環賽道終點線。為確保測試駕駛的安全，這輛締造全新紀錄的高性能版 Cayenne 配備了賽車桶型座椅與防滾籠；測試時所使用的 Pirelli P Zero Corsa 性能胎，亦將列為標準配備隨車發表。測試現場的公證人員並認證這輛輕度偽裝車 SUV 即將進入量產，代表全新高性能版 Cayenne 在不久的將來與全球車迷見面。



