COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

【影】七分半征服紐柏林 全新高性能版 Porsche Cayenne 創紀錄

▲ 【影】七分半征服紐柏林 全新高性能版 Porsche Cayenne 創紀錄
▲ 【影】七分半征服紐柏林 全新高性能版 Porsche Cayenne 創紀錄

2GameSome - 有車賞

2021-06-17 20:25:00

即將問世的保時捷高性能版 Cayenne 再次征服了素有綠色地獄之稱，全球最具挑戰性的紐柏林北環賽道。由保時捷測試車手 Lars Kern 駕駛的輕度偽裝車，以僅僅 7 分 38 秒 925，完成賽道全長 20.832 公里的單圈挑戰，這項紀錄經紐柏林機構官方認證，刷新了運動休旅車、越野車、廂型車與貨卡級距於紐柏林北環賽道的單圈紀錄。

我是廣告 請繼續往下閱讀

2021 年 6 月 14 日上午 11 點 31 分，在室外溫度攝氏 23 度，賽道溫度攝氏 46 度，典型德國夏天的氣候環境下，保時捷測試車手 Lars Kern 駕駛著全新高性能版 Cayenne，以 7 分 38 秒 925 的成績跨越紐柏林北環賽道終點線。為確保測試駕駛的安全，這輛締造全新紀錄的高性能版 Cayenne 配備了賽車桶型座椅與防滾籠；測試時所使用的 Pirelli P Zero Corsa 性能胎，亦將列為標準配備隨車發表。測試現場的公證人員並認證這輛輕度偽裝車 SUV 即將進入量產，代表全新高性能版 Cayenne 在不久的將來與全球車迷見面。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為國內COVID-19疫苗申請是否有偏袒特定廠商？

沒有偏袒，不需要過多的揣測
有偏袒，就是差別待遇
16.42%83.58%
2021-06-17-2021-06-20

您是否同意「勞工紓困貸款」應該要增加額度與名額？

同意，應要維護勞工權益
不同意，錢要花在刀口上
90.42%9.58%
2021-06-16-2021-06-19

您認為6/28降級的可能性？

可能，都有疫苗了
不可能，假期剛過說不定再爆發
12.63%87.37%
2021-06-16-2021-06-19

前衛生署長楊志良推動為新冠死者家屬進行國賠訴訟，您認為合理嗎？

合理
不合理
47.48%52.52%
2021-06-15-2021-06-18
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

繼續作答
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀