Porsche全新高性能版、未定型號之Cayenne Coupe創紐柏林最速SUV紀錄！

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這輛刷新紀錄的全新車款是以Cayenne Turbo Coupé為基礎打造，Porsche在研發過程中，全面加強化其行路表現，並將動力壓榨到極致；Porsche的測試團隊在2021年6月14日上午11點31分，於室外溫度攝氏23度，賽道溫度攝氏46度，典型德國夏天的氣候環境下，由Porsche測試車手Lars Kern負責駕駛，最後以7分38秒925的成績刷新紐柏林北環賽道最速SUV新紀錄。而且，這款全新Cayenne還未正式上市，但場方認證人員已將這輛車認證為量產車，必且將其記錄登錄在Nürburgring GmbH官方排名中，包括：SUV、越野車、Van與皮卡等車款的第一名。
也因為已經受到Nürburgring GmbH認證為量產車，所以這輛輕偽裝車上為測試安全所配置的桶型賽車椅與防滾籠，以及測試使用的Pirelli P Zero Corsa性能胎，都會在量產後列為標準配備，也意味著這輛全新車款將在不久的將來與全球車迷見面。
「剛開始進入北環賽道時，我試著提醒自己是坐在Cayenne的駕駛座中，駕駛的是一輛寬敞的運動休旅車；到了Hatzenbach路段，精準的轉向與穩健的後輪回饋，讓我對Cayenne信心倍增。」一路伴隨保時捷高性能版Cayenne研發測試的Lars Kern分享他當下的感受：「在賽道高低落差極大的連續彎道中，比如Hohe Acht與Eiskurve之間，轉向動作和反應的過程有如電光火石，絲毫感覺不到一丁點搖晃或因轉向不足導致的車體扭動。儘管拜當前的科技調校，全新高性能版Cayenne仍是一部十足駕駛導向的車款，在行經容易離地的左彎路段Pflanzgarten時，這輛車依然行雲流水且沒有絲毫躁動。不僅如此，經過如此激烈的來回行駛，車身整體結構依然堅若磐石且受控；無論何種路況或變速檔位，源源不絕的強大推力讓我留下非常深刻的印象。」