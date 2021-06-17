COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

Porsche全新高性能版、未定型號之Cayenne Coupe創紐柏林最速SUV紀錄！

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-06-17 22:55:20

又有一款新車挑戰紐柏林北環賽道，但特別的是這回前去挑戰的不是已經上市的車款，而是Porsche即將推出的全新高性能版Cayenne Coupe，連正式型號都還未定，就先跑個紀錄嚇嚇大家！

我是廣告 請繼續往下閱讀
這輛刷新紀錄的全新車款是以Cayenne Turbo Coupé為基礎打造，Porsche在研發過程中，全面加強化其行路表現，並將動力壓榨到極致；Porsche的測試團隊在2021年6月14日上午11點31分，於室外溫度攝氏23度，賽道溫度攝氏46度，典型德國夏天的氣候環境下，由Porsche測試車手Lars Kern負責駕駛，最後以7分38秒925的成績刷新紐柏林北環賽道最速SUV新紀錄。而且，這款全新Cayenne還未正式上市，但場方認證人員已將這輛車認證為量產車，必且將其記錄登錄在Nürburgring GmbH官方排名中，包括：SUV、越野車、Van與皮卡等車款的第一名。

也因為已經受到Nürburgring GmbH認證為量產車，所以這輛輕偽裝車上為測試安全所配置的桶型賽車椅與防滾籠，以及測試使用的Pirelli P Zero Corsa性能胎，都會在量產後列為標準配備，也意味著這輛全新車款將在不久的將來與全球車迷見面。

「剛開始進入北環賽道時，我試著提醒自己是坐在Cayenne的駕駛座中，駕駛的是一輛寬敞的運動休旅車；到了Hatzenbach路段，精準的轉向與穩健的後輪回饋，讓我對Cayenne信心倍增。」一路伴隨保時捷高性能版Cayenne研發測試的Lars Kern分享他當下的感受：「在賽道高低落差極大的連續彎道中，比如Hohe Acht與Eiskurve之間，轉向動作和反應的過程有如電光火石，絲毫感覺不到一丁點搖晃或因轉向不足導致的車體扭動。儘管拜當前的科技調校，全新高性能版Cayenne仍是一部十足駕駛導向的車款，在行經容易離地的左彎路段Pflanzgarten時，這輛車依然行雲流水且沒有絲毫躁動。不僅如此，經過如此激烈的來回行駛，車身整體結構依然堅若磐石且受控；無論何種路況或變速檔位，源源不絕的強大推力讓我留下非常深刻的印象。」

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為國內COVID-19疫苗申請是否有偏袒特定廠商？

沒有偏袒，不需要過多的揣測
有偏袒，就是差別待遇
14.48%85.52%
2021-06-17-2021-06-20

您是否同意「勞工紓困貸款」應該要增加額度與名額？

同意，應要維護勞工權益
不同意，錢要花在刀口上
89.93%10.07%
2021-06-16-2021-06-19

您認為6/28降級的可能性？

可能，都有疫苗了
不可能，假期剛過說不定再爆發
12.2%87.8%
2021-06-16-2021-06-19

前衛生署長楊志良推動為新冠死者家屬進行國賠訴訟，您認為合理嗎？

合理
不合理
47.63%52.37%
2021-06-15-2021-06-18
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

繼續作答
即時
推薦閱讀