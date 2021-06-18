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如何看待疫苗與猝死？　李秉穎醫師這樣分析

如何看待疫苗與猝死？　李秉穎醫師這樣分析
如何看待疫苗與猝死？　李秉穎醫師這樣分析

健康醫療網

2021-06-18 08:31:01

【健康醫療網／記者蔡岳宏報導】國內開放75歲以上長者施打疫苗，卻有11名長者剛好離世，疫苗與長者猝死有關嗎？傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎17日受訪表示，去年起健保資料庫即持續監測「疫苗關注事件」，如果一定時間內，打疫苗的長者死亡率超越一般族群，才能確認疫苗致死，應以「對照研究」的科學方法看待。

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8例疫苗死亡事件　發生在75歲以上長者

根據中央流行疫情指揮中心，截至6月16日為止，國內共計1,133,515位民眾接種AZ疫苗，其中174,098名為75歲以上長者。根據疫苗不良事件通報系統(VAERS)顯示，目前已收到其中8例疫苗死亡事件發生在75歲以上長者，大多數有慢性疾病。其中，部分個案經解剖後已可確認死因。

指揮中心強調，在大規模疫苗接種初期，大部分的接種對象均為年長者，並可能有潛在慢性疾病，使得這類疫苗接種後通報死亡的案件數量增加。應回顧病歷資料或解剖釐清死因，調查死亡是否與疫苗相關。

疫苗與猝死有因果關係？　醫：「對照研究」判定

針對打疫苗與猝死的因果關係，李秉穎強調，唯一客觀方法就是「對照研究」，比對同一年齡層的老人的死亡率，打疫苗的老人的死亡率是否明顯異常，「如果一定時間內，打疫苗的長者死亡率超越一般族群，才能確認疫苗致死。」 

也就是說，如果打完疫苗沒有發生過敏性休克、特定疾病等情況，發生死亡事件，無法立刻歸因是疫苗所致，「因為不打疫苗的情況下，有許多原因都會發生死亡。」李秉穎解釋。

不打疫苗　每日仍有2百名長者死亡

李秉穎提到，從去年底，疾管署就開始運用健保資料庫，監測各年齡層、性別族群，沒打疫苗時發生「疫苗關注事件」比率，例如中風、腦炎和猝死等，作為背景值。一旦打完疫苗後，特定族群的上述事件發生率超過背景值，就可以馬上偵測到。

根據指揮中心， 109年度75歲以上年中人口為1,433,286人，同年度75歲以上死亡人數為95,367人；故可得知，即便在未接種COVID-19疫苗的情形之下，預期平均每日都會有200多名75歲以上長者死亡。

指揮中心：打疫苗預防感染、避免重症與死亡最有效的方式

指揮中心強調，截至目前為止，尚未有死亡個案被判定為與疫苗相關。指揮中心將持續監測疫苗接種後不良事件，偵測安全疑慮並做出因應；同時提醒所有符合目前開放疫苗接種順序的民眾，皆能依照各縣市政府的說明接種COVID-19疫苗，除了保護個人免於罹病，更可建立群體對COVID-19的免疫力，避免疾病傳播。



資料來源：健康醫療網 如何看待疫苗與猝死？　李秉穎醫師這樣分析

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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