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牙齒亂等長大再矯正？　醫師籲：『有幾種情況，矯正不能等！』

牙齒亂等長大再矯正？　醫師籲：『有幾種情況，矯正不能等！』
牙齒亂等長大再矯正？　醫師籲：『有幾種情況，矯正不能等！』

健康醫療網

2021-06-18 09:31:01

【健康醫療網／記者林怡亭報導】孩童的成長過程不可逆，無法校正回歸。許多事別等到情勢發生後才開始重視，有些時候超前部屬，才能避免花更多的時間及精力來挽救。當面對到兒童牙齒是否需要矯正時，專家提醒，除把握黃金矯正期，若遇到特殊狀況，最好是愈早介入愈好，尤其是在發育成長期的兒童及青少年。

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孩童牙齒矯正　適時觀察、提早干預

擅長兒童矯正醫學的黃汝萍牙醫師表示，許多家長認為等孩童生長發育穩定後再進行牙齒矯正也不晚，確實！但這往往可能會參雜較多的複雜因子，影響後續矯正的難易度、攏長的時間及不必要花費。因此，若在孩童發展過程中，能適時觀察及提早干預，不僅可幫助改善兒童骨骼發育、建構健康環境，也可避免長大後如需矯正，所面臨到高難度開刀或是延長矯正時間。黃汝萍牙醫師指出，除把握孩童黃金矯正期，當孩童牙齒遇到幾類特殊狀況時，更需掌握最佳時機提前介入治療。  
例如孩童是否有明顯暴牙、戽斗、咬合等顎骨的明顯異常外，更多的是(如圖)牙齒擁擠、深咬、錯咬、開咬；當孩童遇上門牙內傾反咬時，尤其需要特別注意，別認為牙齒會靠發育自動校正回歸，因為當牙齒長期內傾反咬下的結果，不僅會增加牙齒磨損、齒質受損變薄，還可能造成咬牙異常搖晃、牙肉萎縮..等傷害。甚至當牙齒長期處於錯咬狀態時，也極可能影響上下顎骨生長，導致上顎骨發育受限，下巴歪斜，顳顎關節生長限制等。

第二情況即是恆牙異位生長，不論是阻生牙、多生牙或是先天性缺牙，也需要特別重視，這是影響齒列整齊、美觀及口腔健康相當重要的關鍵，但此類狀況家長不一定能從肉眼上就直接看得出來，是需要藉由X光輔助，才能窺其生長狀態，因此建議讓孩子每半年定期檢查一次口腔健康。

注意孩童睡覺打鼾、不良口腔肌肉習慣

除了針對「牙齒」的狀態，黃汝萍牙醫師也提醒，家長還需多觀察孩童是否有睡覺打鼾、口呼吸或是不良的口腔習慣，像是吸吮手指、咬指甲..等，這類不良的口腔肌肉習慣及癖好，都是兒童牙齒矯正需提早介入的徵兆，若能提早介入，即有有機會透過自主訓練或配戴功能矯正器，在訓練及矯正肌肉的同時，有利於牙齒的搭配矯正。

矯正齒列　不只美觀，也影響全身生理

專業牙醫師提醒，矯正齒列已不再僅是美觀上的問題，而是連帶影響了全身生理及心理的健康，「早期矯正」也在現今受到高度重視。伴隨著醫學發展的進步，隱形矯正治療也推出兒童的專業矯正系統，讓孩童在牙齒矯正上能更直接、更有效率。重要的是，家長除了定時注意孩童的骨骼發展，尋求專業的牙醫師定期階段性看牙，仍是首要的不二法門。



資料來源：健康醫療網 牙齒亂等長大再矯正？　醫師籲：『有幾種情況，矯正不能等！』

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