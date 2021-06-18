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吳俊忠院長表示，CT值（Cycle Threshold）稱為「循環數閥值」，主要是透過病毒核酸檢測（PCR）儀器量測病人病毒含量。因為PCR需要把檢體內病毒的基因放大才能偵測到病毒。如果CT值越高代表需要越多時間與循環，病毒需要放大很多倍才能被偵測到，CT值越高代表病毒含量較少。反之，CT值越低，代表起始點病毒濃度高，不用放大多次就可以偵測到病毒，顯示出體內病毒含量較高。
舉例來說，CT值指的是「放大兩倍」，CT值＝40就是該檢體病毒基因放大2的40次方，代表該檢體歷經40回合的幾何級數放大後，偵測到螢光值可達到閾值，當PCR的結果CT值越高，代表RNA病毒濃度越低，所含病毒量越少，相對傳染力也就越弱。
Ct值是參考值世界各國標準不同
國際上確診的CT值無一致標準，台灣多數醫院常以CT值35至40為陽性參考的門檻，但所有陽性個案都需要經疾管署確認，而日本和美國是以CT值40以內都算陽性，吳俊忠院長說，每個國家判定對CT值為陽性的標準也不太一樣，這也說明為何先前有不少人在台灣檢測為陰性，但在出國後卻被篩檢為陽性的原因。
採檢受不同因素影響快篩陽性要PCR檢測
吳俊忠院長提到，任何一項檢測並沒有百分之百準確，檢測陽性或陰性看病人現況的狀態，但有太多採檢因素參雜其中，包括病人發病時間點、病人接觸後還未發病、採檢技術等都有關係。雖現行快篩速度快，最大缺點是抗原檢測，其準確率較PCR檢測低，未發病者或病毒含量較低者可能不容易被發現，容易有偽陽性或偽陰性問題，所以快篩陽性後還必須再用PCR檢測確認快篩陽性是不是偽陽性或偽陰性。
資料來源：健康醫療網 CT值是什麼？該怎麼看？ CT值高低專家一次解答
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