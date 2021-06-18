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電扇直吹身體引發「顏面神經失調」！中醫提醒：夏季亦是好發期

電扇直吹身體引發「顏面神經失調」！中醫提醒：夏季亦是好發期
電扇直吹身體引發「顏面神經失調」！中醫提醒：夏季亦是好發期

Heho健康

2021-06-18 13:01:30

一名年僅小學 3 年級的 8 歲女童，因為怕熱，睡覺時就把電風扇對著自己吹一整個晚上，隔天早上起床竟然出現顏面神經麻痺，原來女童本身身體狀況就不好，再加上電扇吹整晚，中醫師提醒大家過往以為顏面神經只在冬天出現，其實夏天因為長時間吹冷氣，也是顏面神經麻痺的好發期。

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免疫力低下又狂吹電扇！小心「顏面神經失調」上身

多數人吹電扇，都不是吹腳，反而都是先吹頭，容易導致風邪入侵，間接開始引起許多疾病，扶原中醫針所院長郭大維表示：「常見會引發頭痛、腹痛腹瀉、風熱型感冒、皮膚乾燥、關節疼痛、眼睛發癢，嚴重者可能顏面神經失調。」

再加上如果你本身就是個工作勞累者、抵抗力低下的人，如果又長時間把頭或臉對著冷氣、電扇吹，小心出現顏面神經麻痺。郭大維解釋：「但並不是因為風邪影起顏面神經失調、麻痺的最主要原因，通常都是因為他本身免疫力低，長時間的感冒、熬夜、勞累，再加上電風扇一吹所引起的，這症狀在夏季很常出現。」



顏面神經失調不分年紀、性別！夏季也常好發

郭大維醫師分享近期在臨床上的個案，一個 8 歲才小學三年級的女童，因為本身怕熱，但爸媽又擔心她是過敏性體質，所以吹冷氣不好，所以開電扇吹整晚，結果一覺起來顏面神經麻痺。

後來仔細詢問下得知女童本身就常晚睡、又有過敏體質、加上免疫力低下，常常班上同學感冒他也會跟著感冒，再加上電風扇對者臉吹，誘發出現顏面神經麻痺，其實類似個案也常發生在大人身上，郭醫師舉例，常常夏天要開車前，因為天氣一熱，很多人上車除了把冷氣、風扇開到最強外，也一定要對著臉吹，或是在家裡就喜歡把電扇開到最強對臉吹，吹到最後開始出現顏面神經麻痺。



別直對臉上、身體狂吹冷風！遠離風邪入侵

顏面神經失調初期症狀可能是眨眼次數會增加，但如果慢慢惡化，臉部一邊的肌肉也會出現不自主的收縮、抽搐以及嘴角抖動，嘴巴與眼瞼閉合不攏，嚴重時也會影響睡眠。

夏季民眾長期間待在冷氣房、吹電扇，除了把自身健康狀況調整好外，郭醫師建議：「盡量不要直接吹到身體，你可以用間接的方式，把電風扇對著牆壁吹，然後這個反彈的風再對著我們，減弱直接吹到強風的情況。」此外，如果從室外進到室內的人，一定要把汗擦乾。



文、圖／王芊淩



本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 電扇直吹身體引發「顏面神經失調」！中醫提醒：夏季亦是好發期

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