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早在5月下旬，亞東醫院就參與新北市政府的民眾普篩計劃，經營三重亞東快篩站，6月初推出巡迴 COVID 19篩檢車，以機動的方式深入新北市偏鄉提供服務並逐漸擴增站點，在6月7日侯友宜市長推出「安心企業會篩計劃」時，就接獲許多企業的要求到廠區或是辦公室提供快篩服務，日服務量可達千人以上。
亞東醫院在外界眾多需求與壓力中，迅速積累動能，由前端醫護行政人力的動員、資訊系統的簡化與整合，到後勤物資及行政流程的整備，逐漸組建出「亞東醫院快篩快打部隊」能在接獲政府、企業需求後，迅速整備出發並完成任務。
9人團隊 日篩近５百位
以16日為例，前一天下午接獲新北市政府請求支援金山社區篩檢開始，就由醫務秘書林子玉醫師領軍，迅速整合相關人員，16日一早六點出發到達金山，以 兩線醫師，團隊共9人就完成432位民眾的篩檢。17日持續服務，預計篩檢500人以上，而同時亞東另有一隊醫護人員正在台北市東區某企業辦公大樓中進行整棟大樓約1000名員工的篩檢。
避免疫情擴散的方法除最好個人防護、低度活動之外，普篩可以杜絕社區隱形傳播鏈。「亞東醫院快篩快打部隊」精神類似軍隊的特種部隊，因為平時就在各站點提供服務，所以組隊速度快，因為具有許多經驗，所以無論甚麼環境都能迅速規劃出合適動線，並配備資訊機動能力，哪裡有需要就往哪裡馳援，配合社區、企業、政府的需求，「亞東醫院快篩快打部隊」一日突擊快閃服務，掌握防疫先機。
資料來源：健康醫療網 亞東快篩快打部隊 金山出擊
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