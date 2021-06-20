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新台幣 121 萬元起　全新 2 度小改 Mini 三門/五門、敞篷售價資訊公布

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-06-20 09:55:40

今年 1 月登場的二度小改款 Mini Hatch 及 Cabrio 車系出現在 5 月份的油耗測試中，而總代理汎德日前也於官方網站上宣布小改款車型的售價，三門掀背共提供 One、Cooper、Cooper S 及 JCW 共四個車型，建議售價分別是 121 萬元起、145 萬元起、169 萬元起、199 萬元起；五門掀背共提供 One、Cooper、Cooper S 三個車型，建議售價分別是 125 萬元起、149 萬元起及 173 萬元起；Cabrio 敞篷版則僅提供單一 Cooper S 車型，建議售價為 186 萬元起。

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2021 年式 2 度小改款 Mini 車系外觀方面主要換上新款前保險桿，LED 頭燈列為標準配備，前葉子板飾板換上新的造型，足踏新造型 16 吋或 17 吋鋁合金輪圈，後保險桿造型也有所更新，Union Jack 英國國旗造型 LED 尾燈組列為標準配備，車頂導入首創的 Multitone Roof 多車色車頂，供消費者自行搭配漸層色彩，車色部分也新增 Rooftop Grey (灰)、Island Blue (藍) 兩款新色。

內裝方面，換上重新設計的座艙材質與空調出風口，三幅式方向盤造型更新，儀錶板導入 5 吋數位式樣，中控台配置全新的 8.8 吋多媒體螢幕，並能與 Mini App 連結，遠距離遙控上鎖/解鎖車門、空調系統開關、預先輸入導航目的地等。飾板則加入新版 Piano Black 亮黑色點綴，座艙氣氛燈樣式也更新。

安全防護與科技方面，提供最新版的車道偏離警示系統、碰撞預警系統含遠光燈輔助功能、駕駛注意力輔助系統等，海外市場新導入的 ACC 主動跟車系統並無跟進導入。

動力方面與小改款前相同，One、Cooper 車型搭載 1.5 升 3 缸渦輪引擎與 7 速 Steptronic DCT 濕式雙離合器自手排變速箱，前者最大馬力為 102hp、最大扭力 19.4kgm；後者最大馬力則有 136hp 與 22.4kgm。

Cooper S 車型採用 2.0 升 4 缸渦輪增壓引擎，同樣配備 7 速 Steptronic 自手排，動力表現為 178hp 與 28.5kgm；JCW 車型同樣配置 2.0 升 4 缸渦輪引擎，但換上 8 速 Steptronic 手自排變速箱，性能表現提升至 231hp / 32.6kgm，0-100km/h 僅需 6.1 秒。Mini 車系獨有的外型風格配以優異的操駕表現在市場上有一定的支持度，目前總代理汎德透露新車已經到港供消費者賞車，預定 7 月底左右開始交車。

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