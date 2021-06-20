換上全新水箱罩 美規 2022 年式 Kia Telluride 登場

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美規 2022 年式 Telluride 最主要的變革在於車頭換上全新水箱護罩，外框仍具備 Tiger Nose 的特徵，內部格柵換上全新 Kia 廠徽，其餘設計並未更動，EX AWD、SX AWD 及 SX Prestige 等級還可選購 Nightfall Edition 套件，帶來專屬黑色水箱罩烤漆、20 吋黑色烤漆鋁合金輪圈、亮黑色車頂行李架、亮黑色車門下方飾條、亮黑色門檻、亮黑色前保險桿通風口、亮黑色車型銘牌及專屬黑底色 Kia 敞徽、黑化 LED 頭燈及霧燈座及車身同色烤漆車外門把等配備。
內裝與配備方面，美規 2022 年式 Telluride 在 LX 及 S 等級導入 10.25 吋多媒體觸控螢幕、全自動空調系統，全車系提供 Navigation Based Smart Cruise Control-Curve 衛星導航輔助智慧型定速巡航系統，至於 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統亦列為全車系標準配備。
動力配置方面，美規 2022 年式 Telluride 持續採用 3.8 升 V6 GDI Lambda-II 自然進氣汽油引擎，可輸出 291hp 最大馬力及約 355Nm 峰值扭力，搭配 8 速手自排變速箱，前輪驅動車型平均油耗約為 9.778km/L，四輪驅動車型平均油耗則為 8.928km/L。
Telluride 於 2019 底特律車展發表，由位在美國加州的 Kia 設計工作室操刀造型，並在美國喬治亞州生產，瞄準北美 SUV 市場，獲得 2020 世界風雲車 (World Car of the Year) 頭銜，國內市場並未引進。