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品牌首款跨界跑旅 全新 Polestar 3 將在美國製造

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-06-20 09:55:40

Polestar 近日宣布，全新 Polestar 3 跨界休旅車將在 Volvo 與吉利控股成立的美國南卡羅萊納州 Ridgeville 工廠製造。

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目前 Polestar 先行公佈蓋上半透明車罩的 Polestar 3，從側面來看其輪廓接近甫於今年 2 月發表的 Volvo C40 Recharge 純電動跑旅，該車採用 CMA (Compact Modular Architecture) 模組化平台打造，車頂的流線造型與 Polestar 3 同樣自 B 柱後往下向尾部收斂，不過 Polestar 3 預計採用 SPA2 平台，其後擋風玻璃相當高聳，研判應會採用兩片式設計以改善後方視覺盲點。

內裝方面，Polestar 指出 Polestar 3 將會搭載首見於 Polestar 2 的 Google Android Automotive 車載資訊系統，預計會與 Volvo C40 Recharge 一樣整合 Google 地圖、Google Assistant 及 Google Play Store 等大量 Google 服務，更支援 OTA 軟體線上更新，未來將陸續提供新功能。

Polestar 將總部設於瑞典，研發部門設於英國，生產基地分布於中國大陸及美國，今年底前會在美國啟動 25 個服務據點，進一步拓展美國市場。

圖為 Volvo C40 Recharge。
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