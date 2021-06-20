Korando 電動車先行、中大型休旅 J100 預備　SsangYong 公布全新產品計劃

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Korando e-Motion 計劃 8 月時開始交車，最快將在 10 月於歐洲市場發表。因此在確立未來發展方向之後， SsangYong 也宣布開始研發多款新車，替未來做準備。首先將推出原廠代號 E100 Korando e-Motion 純電動車，該車不僅寓意著 Korando 車款的價值傳承，更蘊含著電動車(EV)與動感(Motion)的結合。
從外觀上來看 Korando e-Motion 車頭的水箱護罩與前保險桿下半部進氣孔均採用電動車常見的封閉式設計，盡可能最大限度減少空氣阻力，提高在市區行駛的續航表現。
但礙於產能、晶片短缺和供應商零件供應情況等情形，Korando e-Motion 計劃 8 月時開始交車，最快將在 10 月於歐洲市場發表。至於本土韓國方面，則將根據零件供需情況調整才會公布發表時間。
另一方面，SsangYong 也預計在 2022 年推出代號 J100 的全新中型休旅車，原廠以堅韌作為開發概念，且從官方公布的照片背景當中隱約可以看到第二代 Korando 和 Musso 兩款車，推測 J100 將會是一款強調硬派粗曠風格的休旅車款。
SsangYong 預計在 2022 年推出代號 J100 的全新中型休旅車，照片背景當中隱約可以看到第二代 Korando 和 Musso 兩款車，推測 J100 將會是一款強調硬派粗曠風格的休旅車款。在公布新產品計畫後，SsangYong 雙龍汽車旗下將擁有更完整的 SUV 陣容，包含小型跨界休旅 Tivoli、中小型休旅 Korando、中大型休旅 J100 以及大型豪華休旅 Rexton 等 SUV 系列產品，鞏固 SUV 專家的地位。另外，SsangYong 也不排除推出電動皮卡以應對市場的環保趨勢。
SsangYong 雙龍汽車最早於 2004 年遇到債務危機並借由中國上汽集團收購 48.9% 的股份渡過危機，但後來因為銷售量始終不起色，最終 2009 年上汽集團決定收手並向法院申請破產保護。在 2011 年時印度 Mahindra & Mahindra 成功收購 SsangYong 70% 的股份，使其再度擺脫瀕臨破產的境界。
在國內方面，總代理永嘉雙龍在去年 12 月就已指出維持一切的正常運作，包括銷售服務、售後保固、零件供應、車主權益均不會受到影響，同時也會持續推動 SsangYong 車主推薦計畫及通路據點擴張，並於今年 6/16 宣布台北與台中直營據點正式開幕，詮釋深耕台灣市場的心。