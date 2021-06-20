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造型套件上身 Nissan Almera Sportech 於泰國推出

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-06-20 09:55:40

Nissan 日前於泰國市場推出 Almera Sportech 特別版本，編成分為 V Sportech CVT 及 VL Sportech CVT 共 2 款，建議售價 62.9 萬泰銖起 (約合新台幣 55.7 萬元起)。

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Almera Sportech 是泰國 Nissan 請到日本 Autech 所研發而成，在外觀部分換上具有銀色飾條的前後保險桿，V-Motion 水箱罩改為亮黑色，車外後視鏡蓋採用銀色塗裝，足踏 15 吋銀黑雙色鋁合金輪圈，行李廂蓋增加尾翼及 Sportech 專屬銘牌。車色部分，Almera Sportech 提供 Radiant Red (紅色)、Monarch Orange (橘色)、Gun Metallic Gray (金屬灰色)、Storm White (白色) 及 Black Star (黑色) 共 5 種選擇。

內裝方面，Almera Sportech 採用黑色座艙，中控台及門飾板運用黑銀雙色細節搭配深灰色縫線，空調出風口飾框採用金屬深黑色，排檔桿及方向盤飾板則施以鋼琴烤漆處理。配備部分，Almera Sportech 擁有 8 吋多媒體觸控主機、6 支揚聲器及 Nissan Intelligent Mobility 智行科技。

動力配置方面，Almera Sportech 採用具備怠速熄火機能的 HRA0 1.0 升直列 3 缸渦輪增壓汽油引擎，可輸出 100ps 最大馬力及 152Nm 峰值扭力，搭配 Xtronic CVT 無段變速系統及前輪驅動。國內市場方面，總代理裕隆日產並未導入 Almera，目前在房車部分提供國產的 Sentra 與進口的 Altima 共 2 款選擇。

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