全新中大型跨界跑旅 Ford Evos ST-Line 正式發表

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外觀方面，Evos ST-Line 運用去年 (2020) 推出的「勢能美學」設計理念，由 Ford 中國產品中心主導開發，車頭採用分離式 LED 燈組，搭配八角型水箱護罩，內部格柵取消標準版本的橘色元素，改為全黑色呈現，下氣壩面積相當寬廣，運用車身同色烤漆搭配亮黑色飾條呈現運動桿，車頂弧線圓滑，車側鈑件運用明顯肩線及曲面勾勒，門把採用隱藏式設計，足踏銀黑雙色切削鋁合金輪圈，煞車卡鉗施以紅色烤漆，車尾配置環型 LED 導光燈組，EVOS 車型銘牌比照新世代 Ford 車款橫列於行李廂蓋中央。尺碼部分，Evos ST-Line 的車身長寬高分別是 4,920x1,920x1,600 (mm)，軸距則為 2,945mm。
內裝方面，Evos ST-Line 環抱式座艙，內部搭配 ST-Line 專屬紅色飾條，座椅搭配造型源於賽車的紅色點綴，方向盤為三幅式設計，前座配置整體寬度超過 110 公分的 12.3 吋及 27 吋寬螢幕，內建 SYNC+ 2.0 系統及 Ford 最新世代 UI 設計，搭配 FNV 智慧全網架構來達成 OTA 線上更新，全車 95% 以上模組均可支援，並導入百度 AI 技術及 Ford 首款 VPA 虛擬智慧助手。
駕駛輔助方面，EVOS 不僅擁有 Co-Pilot360 系統，也搭載了目前中國大陸量產車中少有的 C-V2X 蜂窩車聯網技術，使 BlueCruise 主動駕駛輔助功能得以加入，達成高快速道路長時間的自動駕駛輔助功能。
動力配置方面，Evos 採用第四代 EcoBoost 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎搭配 8 速手自排變速箱，詳細輸出數據有待後續正式上市時才會揭曉。Evos 為「福特中國 2.0」品牌策略下的第一款全球戰略車型，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤更多最新消息，敬請留意。