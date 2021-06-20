軸距增長 160mm　奇瑞捷豹路虎 Range Rover Evoque L

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Range Rover Evoque L 車身尺碼分別為 4,531mm x 1,904mm x 1,650mm，軸距為 2,841mm。外型上與標準版並無太大的差異性，主要在於後門板、C 柱以及三角窗等部位有所不同。這次 Land Rover 也針對中國大陸市場推出首發特別版車型，除全車系標準搭載的 R-Dynamic 動感車身套件與 20 吋胎圈之外，亦提供三種特別的色彩組合，分別是貝爾維亞綠配納爾維克黑撞色車頂、首爾珍珠銀配羅賽洛紅撞色車頂以及聖托里尼黑配首爾珍珠銀撞色車頂，並在座椅、飾板等設計細節上配以“Range Rover”標誌以及“First Edition”紀念元素。
內裝方面依舊保持原有的設計鋪陳，全車系配備 12.3 吋全液晶儀錶板及搭載 InControl OS 2.0 系統的 10.2 吋多媒體觸控螢幕，並支援 Apple CarPlay 和 Android Auto 手機連結功能。針對後座方面，腿部空間由原先的 859mm 提升至 1015mm，經過加厚處理的後排座椅採用飛翼式頭枕並具備電動無級靠背角度調節功能（前傾 5 度/後仰 7 度），中央扶手配備隱藏式杯架以及內置儲物盒，升級後的三區空調讓後排乘客也可自行調節空調溫度和風量，並配置可開啟的安全隔熱的夾層天窗玻璃，且全車系標配的後排座艙隱私玻璃，能夠有效降低紫外線傷害，保護後艙私密性。
值得一提的是，Evoque L 還為喜歡戶外活動的車主準備了含 OLEG 觸控螢幕的第二代智慧鑰匙手環，支援 40 米的防水深度，能通過觸控螢幕遙控解鎖和關閉車門及後尾箱，也支援無鑰匙進入和啟動車輛。
動力系統 Evoque 車系統一搭載 2.0 升 Ingenium 渦輪增壓四缸引擎，最大馬力為 249ps、最大扭力為 365Nm ，搭配 9 速 ZF 手自排變速箱，以及第二代智能全地形反饋適應系統 (ATRS)和全地形進程控制系統 (ATPC)，讓駕駛者輕鬆面對多種路況，探索更多駕駛的樂趣。
面對中國大陸市場對於空間上的需求，Land Rover 終於踏出新的一步，透過市場最主流的 SUV 產品提升產品吸引力，也為品牌帶來全新的格局。