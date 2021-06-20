DFSK EC35 純電動廂型車獲 WWF 世界自然基金會香港分會採用作為物流運輸車

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EC35 的車身長寬高為 4,500x1,680x2,000 (mm) ，貨艙空間最大可達為 3.1 立方公尺，最大載重達到 870 公斤。搭配 41.4kWh 容量的鋰電池模組之下，滿電最大續航力達到 243 公里，透過 IEC 62196-2 充電需 5 小時完全充滿，透過 GB 20234.2 快速充電需 50 分鐘可充滿，馬達採用中置設計，搭配後輪驅動，原廠宣稱 0-50km/h 加速需 7 秒完成， 0-100km/h 加速需 28 秒完成，極速為 105km/h 。
售價方面，EC35 含首次登記稅的建議售價為 32.8 萬港幣，然而此車屬於香港環保署新能源運輸試驗基金的指定試驗產品，因此消費者在申請補助成功後，可獲得 50% 補助金額，使入手門檻降低至 16.4 萬港幣。
國內市場方面，DFSK 總代理合同興日前發表金穩發單廂小貨車的改款新車「金穩發 S2.5t」及穩發一廂半小貨車的歐六改款新車，同時推出「防疫挺頭家」優惠專案，購買全車系舊換新再省 5 萬，購買雙廂大穩發 S2.5t 贈「車內空氣清新機」，全車系在今年 6 月底前訂車再送價值新台幣 1 萬元配件(配件折抵依經銷商配件為主)，全國展示中心提供到府賞車試乘服務。