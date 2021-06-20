雙動力、四車型　第 11 代 Honda Civic Sedan 北美市場上市

我是廣告 請繼續往下閱讀
配備表現上，全車系標準搭載 Honda Sensing 駕駛輔助套件，同時硬體以及軟體皆全面更新，並導入交通壅塞輔助系統，讓 ACC 主動巡航控制系統能更自然的剎車與加速，搭配車道維持輔助 LKAS 讓整體的運作更為線性。此外，此次改款 Civic 也首度採用後座安全帶未繫提醒、8 顆停車雷達，同時具備低速前/後緊急剎車功能(Touring 車型)。
在 LX 車型方面，配置 2.0L DOHC i-VTEC 自然進氣引擎，最大馬力 158hp/6,500rpm、最大扭力 19.1kgm/4,200rpm，並提供 7 吋彩色 LCD 液晶儀表與 7 吋觸控螢幕，亦支援 AppleCarPlay、Android Auto 手機連結功能；Sport 車型則是以 LX 為基礎，換上 18 吋胎圈、黑色烤漆飾條和鍍鉻排氣套件，內部升級 8 顆揚聲器音響系統、運動化跑車座椅、皮革包覆的排檔頭和方向盤、換擋撥片、運動金屬踏板和運動駕駛模式。
EX 車型則搭載 1.5L Turbo 渦輪引擎，最大馬力 180hp/6,000rpm、最大扭力 24.5kgmt/1,700-4,500rpm。配置盲點系統、一鍵式電動天窗、加熱座椅/外後視鏡以及雙區恆溫空調。Touring 車型方面擁有 LED 前霧燈、電動前排座椅、衛星導航系統，並首次配備 10.2 吋全數位儀錶板與新型 9 吋 Display Audio 多媒體觸控螢幕，同時導入無線 AppleCarPlay、Android Auto 功能、無線充電板等高階配備。
除了外型與配備精進之外，原廠也針對第 11 代車型進行產線與製程進行提昇，包括運用大量的結構膠來組裝車體結構，也首度採用雷射焊接車頂，並在鈑件中空處噴塗泡沫膠來減少噪音傳遞，並首度採用鋁合金製作引擎蓋，內裝則採用的全新軟質無接縫儀表台增進質感並提高耐用度。
Civic Sedan 是第 11 代 Civic 全車系當中的第一款車型，未來還將推出五門掀背車、高性能 Si 和 Type-R 車型。接下來將登場的 Civic Hatchback 掀背版本也將首度在美國印第安納州的 Greensburg 工廠生產。