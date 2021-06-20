COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

發展電動車、轉子引擎、直六引擎、自動駕駛技術 Mazda 發表 Sustainable Zoom-Zoom 2030.

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-06-20 09:55:40

Mazda 近日發表基於去年推出之 Medium-Term Management Plan 中期管理計畫及 2050 年碳中和目標的 “Sustainable Zoom-Zoom 2030.” 品牌技術暨產品發展策略，共分為 5 大項目。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Mazda 正在研發電動車中運用轉子引擎作為發電機的技術。
第一項為以 2007 年起開始發展並在 2012 年問世的 SKYACTIV 科技為基礎，建構 Mazda 的品牌技術資產，接下來仍會精進內燃機引擎，推動 SKYACTIV-X 技術及全新的直列 6 缸引擎，並在採用橫置引擎的小型產品與採用縱置引擎的大型產品中基於 “SKYACTIV Multi-Solution Scalable Architecture” 模組化架構來導入電動化技術。除此之外還會在 2025 年時推出 “SKYACTIV EV Scalable Architecture” 電動車模組化架構來鋪陳多種尺碼與車體形式的純電動車。在前述的策略之下，Mazda 也會深化與商業夥伴間的合作，透過共同開發與共用架構等方式來活用技術資產，迎向全面的電動化時代。

Mazda 將推出汽油 PHEV 插電式複合動力。
第二項為電動化技術的推展，將在 2022 年至 2025 年間於日本、歐洲、中國大陸及東協等市場推出基於 “SKYACTIV Multi-Solution Scalable Architecture” 模組化架構打造的 5 款油電複合動力車、5 款插電式油電複合動力及 3 款純電動車，除此之外 2025 年至 2030 年間還會推出多款基於 “SKYACTIV Scalable EV Architecture” 電動車模組化架構開發的新車。Mazda 預料透過新產品計畫的推行，2030 年時純電動車佔年銷量的比率可達到約 25%。

Mazda 將在汽油車型中導入 48V 輕型油電複合技術。
第三項為藉由推動以人為本的安全科技來創造另事故的社會，Mazda 正在開發稱為 “Mazda Co-pilot Concept” 的自動駕駛輔助系統，可隨時監測駕駛人的狀態，當駕駛生理出現異常時，系統可自動接管車輛，並移動至安全處停靠及請求緊急支援，Mazda 預計在 2022 年時於大型車中導入此技術，名稱為 Mazda Co-Pilot 1.0。

第四項為開發新世代移動服務所需的聯網與軟體技術，Mazda 將逐步使新世代產品可對應 MaaS 交通行動服務及 OTA 空中下載更新服務，今年 4/27 時宣布將與 Suzuki、Subaru、Daihatsu 及 Toyota 共同開發未來新車的車載通訊系統，以強化吸引力與價值，並創造更安全與便利的聯網服務。另外也會加速推展下一世代 Electric/Electronic Architecture (EEA) 電動/電子架構的研發來加快新車內外的數據處理效率。

第五項是以人為本的發展哲學，深化 CASE (聯網化、自動化、共享化及電動化) 理念，朝向碳中和的方向前進，同時實現消費者擁車與駕車的歡愉，也重視地球、社會與人之間的和諧。

Mazda 將在柴油車型中導入 48V 輕型油電複合技術。
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
10.09%89.91%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，解封需勇氣，群聚後很容易在爆發
15.38%84.62%
2021-06-20-2021-06-23

您認為國內COVID-19疫苗申請是否有偏袒特定廠商？

沒有偏袒，不需要過多的揣測
有偏袒，就是差別待遇
25.04%74.96%
2021-06-17-2021-06-20
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
指揮中心日前稱疫苗採購需要有「原廠授權書」，郭台銘強調BNT疫苗是透過上海復星向德國BNT購買，疫苗德國製作、德國直送，您能接受此合約嗎？

指揮中心日前稱疫苗採購需要有「原廠授權書」，郭台銘強調BNT疫苗是透過上海復星向德國BNT購買，疫苗德國製作、德國直送，您能接受此合約嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀