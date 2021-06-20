採用豐田電池、預計 2022 年底問世　BMW 公開 i Hydrogen NEXT 氫燃料電池車測試中

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BMW 認為除了內燃引擎 (ICE)、插電式混合動力系統(PHEV)和純電動(BEV)等動力之外，氫燃料電池系統還能夠成為降低排碳放並提供長續航力的選項之一。而 BMW 也強調 BMW i Hydrogen NEXT 氫氣罐的加氫方式與傳統內燃機車型的油箱一樣，能夠在三到四分鐘內充滿燃料，確保在任何天氣條件下都能行駛數百公里。
BMW i Hydrogen NEXT 採用與 Toyota 合作產品開發的燃料電池，但燃料電池組和驅動系統皆是由 BMW 來開發完成。動力方面採用與 iX3、iX 及 i4 相同的第五代 BMW eDrive 系統結合氫燃料電池技術，氫氣與空氣中的氧氣發生化學反應後，在燃料電池當中能產生 125kW/170hp 的電力輸出，使得綜效最大輸出可發揮至 275 kW/374 hp，等同於 BMW 旗下的直列六缸引擎。至於氫燃料所需要的 700bar 氫氣罐則有兩組，並使用碳纖維增強塑料 (CFRP) 製成，總共可以儲存 6 公斤的氫氣。
氫燃料技術發展許久，BMW 早在 2005 就推出了 Hydrogen 7 氫燃料車，以及 2015 年公開 i8 Fuel Cell、5 GT Fuel Cell 等氫燃料電池車實驗性產品，目前也確立量產化提供市場。但囿於車輛開發以及氫氣管路、加氫站的建置成本，市場接受度還不算高，發展初期應還是指有特定市場可以選擇。