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採用豐田電池、預計 2022 年底問世　BMW 公開 i Hydrogen NEXT 氫燃料電池車測試中

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-06-20 09:55:40

BMW 近期宣布於歐洲道路上測試接近量產並配備氫燃料電池傳動系統的車輛，檢驗二氧化碳排放、底盤和電子系統是否能合乎日常條件下使用。BMW i Hydrogen NEXT 是以現行販售的 X5 作為基礎開發，使用氫作為燃料，通過燃料電池將其轉化為電能，預定 2022 年底將這套電能技術應用在量產車上。

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BMW 認為除了內燃引擎 (ICE)、插電式混合動力系統(PHEV)和純電動(BEV)等動力之外，氫燃料電池系統還能夠成為降低排碳放並提供長續航力的選項之一。而 BMW 也強調 BMW i Hydrogen NEXT 氫氣罐的加氫方式與傳統內燃機車型的油箱一樣，能夠在三到四分鐘內充滿燃料，確保在任何天氣條件下都能行駛數百公里。

BMW i Hydrogen NEXT 採用與 Toyota 合作產品開發的燃料電池，但燃料電池組和驅動系統皆是由 BMW 來開發完成。動力方面採用與 iX3、iX 及 i4 相同的第五代 BMW eDrive 系統結合氫燃料電池技術，氫氣與空氣中的氧氣發生化學反應後，在燃料電池當中能產生 125kW/170hp 的電力輸出，使得綜效最大輸出可發揮至 275 kW/374 hp，等同於 BMW 旗下的直列六缸引擎。至於氫燃料所需要的 700bar 氫氣罐則有兩組，並使用碳纖維增強塑料 (CFRP) 製成，總共可以儲存 6 公斤的氫氣。

氫燃料技術發展許久，BMW 早在 2005 就推出了 Hydrogen 7 氫燃料車，以及 2015 年公開 i8 Fuel Cell、5 GT Fuel Cell 等氫燃料電池車實驗性產品，目前也確立量產化提供市場。但囿於車輛開發以及氫氣管路、加氫站的建置成本，市場接受度還不算高，發展初期應還是指有特定市場可以選擇。

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