汽油 76.9 萬/油電 86.9 萬、雙動力規格　國產 Honda Fit 正式展開接單

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第四代 Fit 於 2019 年 10 月舉行的第 46 屆東京車展進行首發，本次國產 Fit 遵循日規車型導向，在外觀部分捨棄繁瑣的線條設計，改以較圓滑且簡約的風格呈現，車頭水箱罩面積大幅度縮減，並且採用貫穿式的氣壩設計與兩側的導流造型相連在一起。從車側來看，雙 A 柱的設計擁有更大的三角窗面積，行車視野更加出色，官方宣稱遇到碰撞時安全性更高。而車尾方面則可以看出保桿更加飽滿圓潤，尾燈也改成橫置設計，並配備了 LED 光條。
內裝方面，強調舒適的氛圍，大量以水平線條鋪陳，中控台上方相當平整，並首度配備全液晶儀表板，中控台也換上 8 吋多媒體系統，原先的觸控式空調面版則改為旋鈕控制。這次國產版的座椅也同步採用與日規相同的新一代人體工學座椅，內部的泡棉結構能穩固身體，柔軟的回饋相當舒適，進一步增強舒適表現。
主動安全系統部分，國產 Fit 全車系標準搭載 Honda SENSING，包含 ACC 主動式車距調節定速巡航系統、CMBS 碰撞緩解煞車系統、FCW 前方碰撞預警系統、LKAS 車道維持系統、LDW 車道偏移警示系統、RDM 車道偏移抑制系統與 AHB 遠光燈自動切換系統。但囿於市場產品設定的緣故，ACC 並無搭載 LSF 低速跟車功能，等同於沒有全速域功能。另外全車系也標配 6 具氣囊，e:HEV 油電版再提供膝部氣囊、BSI 盲點偵測系統等。
動力方面，入門的汽油版採用 1.5 升 DOHC i-VTEC 直列四缸汽油引擎、1.5 e:HEV 則配置最新世代的 1.5L 直列 4 缸 DOHC 自然進氣汽油引擎搭配 2 組 H5 電動馬達構成油電複合系統，輸出表現還有待原廠公布。
綜合來看，第四代國產 Fit 因日規導向以及新技術應用在成本提高的狀態下產品力大增，但自然避免不了價格上漲，甚至達到與 C-Segment 國產中型房車與國產跨界休旅相同的價格帶，因此相當考驗 Fit 在市場的接受度。