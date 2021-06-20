停產 25 年後復活 第六代 Ford Bronco 正式於美國密西根開始量產

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為了順利量產全新第六代 Bronco，Ford 對密西根組裝廠投資 7.5 意美元，並增聘 2,700 名員工，以生產雙門及四門車型。另外也在組裝廠附近佔地約 157935.168 平方公尺的的 Modification Center 製作超過 200 款各式選用配件。
第六代 Bronco 在外觀上保留原始的方正設計，但整體輪廓更加圓潤符合現代消費者的審美觀。而全車也都可以看到第一代 Bronco 的設計元素，如貫穿整個車頭的水箱護罩、圓形頭燈、側開尾門等，且斗大的 Bronco 字樣直接鑲嵌在車頭正中間，另外像是外掛備胎、黑色防刮輪拱都是為了突顯 Bronco 的越野定位。
雙門及四門車型均使用無窗框車門便利拆卸，雙門車型的左/右門、後廂蓋均可拆卸，且後廂可以額外加價烤漆。而四門車型後方標配布質車頂，具備上掀的功能，可以快速拿取後方物品，若選擇硬頂則分為四個部分拆卸，同時後方設有快拆功能，在不動車頂的狀況下，可以在三個步驟內完成拆裝。
內裝方面，第六代 Bronco 採用相當硬朗且方正的線條鋪陳，副駕駛側還有 BRONCO 銘牌點綴，中控台配備了 8 吋或 12 吋的 SYNC 4 多媒體系統，而驅動模式切換、警示燈、循跡開關則設計在中控台最上方。而中控台上方也設計了開放式的置物空間，提供支架的鎖點，方便車主架設攝影器材或手機等應用。且為了越野後的方便清潔，Bronco 也有含排水孔的可沖洗橡膠地板選配，並採用防霉的乙烯基座椅，同時車上的功能按鈕都採用矽膠保護，防止泥沙和水的侵入。在中央鞍座方面，排檔桿採用傳統的設計，加力箱則使用旋鈕來操作，同時副駕駛側也提供了一組粗壯的把手，在越野時提供副駕支撐。
動力配置方面，第六代 Bronco 提供 2 款選擇，包括 2.3L EcoBoost 渦輪增壓汽油引擎，最大馬力為 270hp、最大扭力 310lb-ft，另一款則是 2.7L EcoBoost V6 渦輪增壓起油引擎，最大馬力達 310hp、最大扭力 400lb-ft，並配備 7 速手排或 10 速自排。在底盤方面，Bronco 採用分離式大樑設計，車身離地高度為 294mm，涉水深度為 850mm，通過角 29 度、離去角 37.2度。車主也可以額外選配長行程的 Bilstein 避震系統，增加行駛的耐久度與舒適性。
第六代 Bronco 除了經典的雙門車型之外，更首度推出四門長軸版車型，美國市場建議售價 28,500~61,110 美元起 (約合新台幣 79.2~169.9 萬元起)，自去年發表並展開預訂後，迄今在美國與加拿大已接獲超過 19 萬張訂單，如今在發表將近 1 年後總算量產，滿足等候多時的消費者。