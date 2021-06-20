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限量 45 輛忠誠車主價 169.8 萬元 第八代 Volkswagen Golf GTI 熱血魅力限定版新台幣 173

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-06-20 09:55:40



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台灣福斯汽車今日 6/18 宣布第八代 Golf GTI 熱血魅力限定版以新台幣 173.3 萬元起的建議售價正式上市，而今年適逢 Golf GTI 問世 45 週年，因此同時以限量 45 輛的方式供 GTI 忠誠車主以新台幣 169.8 萬元的優惠價購買的機會，符合條件的車主方可進行線上登記，預定 7/1 公布首批車主名單。

外觀方面，第八代 Golf GTI 承襲了經典的設計元素，車頭配備 LED 頭燈及橫置式導光條連接水箱罩，左下方鑲有車型銘牌，LED 霧燈整合於下蜂巢狀氣壩之內，足踏 19 吋 Adelaide 鋁合金輪圈，內部具有紅色烤漆煞車卡鉗，車尾將車型徽飾設置於行李廂蓋正中央，排氣管採用雙邊單出設計。車色部分，提供「君臨紅」、「冰晶白」、「星際月岩灰」及「珍珠黑」共 4 種選擇。

內裝方面，第八代 Golf GTI 配備 GTI 專屬的方向盤、蜂巢紋中控台、車門飾板及金屬踏板，座椅首度導入 Vienna 真皮跑車型式 (附電動調整功能)，也搭載 10.25 吋 GTI 專屬全邏輯數位化儀表，中控台配置擁有 GTI 專屬介面及功能 (含 G-Force／Bar 增壓值／賽道單圈計時) 的 10 吋多媒體鏡面觸控主機 (MIB 3)，在安全科技部分配備 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統，其 ACC 主動式固定車距巡航系統在靜止後可等待最多 10 秒而再次起步，並具備 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統。而 Golf GTI 熱血魅力限定版更升級 HUD 抬頭顯示器（投影式）及 10 支揚聲 480W 12 聲道 Harman Kardon 頂級環繞音響系統。

動力配置方面，第八代 Golf GTI 採用 EA888 evo4 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，最大馬力 245ps，峰值扭力 37.8kg-m，搭配 DQ381 7 速 DSG 雙離合器自手排變速箱，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 6.3 秒完成。

底盤方面，第八代 Golf GTI 的前懸吊具備重新設計的橫向搖臂成襯套、彈簧與避震器止擋襯套，且採用減輕 3 公斤重量的鋁合金副車架，而後懸吊擁有重新設計的彈簧、輪架、輪軸承座，再加上全新避震器與上座軸承，整體彈簧回彈效率較第七代 Golf GTI 的提昇 5% (前軸)及 15% (後軸)。至於方向盤轉動左右死點則較第八代 Golf 標準車型的 2.75 圈減至 2.1 圈。此外，第八代 Golf GTI 也配備 VDM 車輛動態管理系統，可整合 DCC 主動式底盤控制系統 (Golf GTI 熱血魅力限定版標配)、GTI Performance 專屬前軸電子液壓式限滑差速器及 XDS 主動式電子防滑差速器。

至於本次提供忠誠車主以新台幣 169.8 萬元優惠購買之方案，欲參加者需為福斯人禮遇計畫金卡會員，且為現任 Golf GTI 車主，或擁有 2 台 Golf 之車主，線上登記時間自即日起至 6/29 為止，參加者需提供車主姓名、牌照號碼和 VIN 車輛識別號碼，台灣福斯汽車預定在 6/30 偕同指定律師之錄影見證下進行抽籤，再於 7/1 公布 45 名正取名單與 20 名備取名單，中籤者需於 7/2~7/12 間前往所選擇之經銷據點完成簽約付訂流程。

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