首款性能休旅　全新 Acura MDX Type S 揭露面紗

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Acura 日前宣布將在 6/27 參加 Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb 爬山賽，將透過兩輛 TLX Type S 挑戰 12.42 英里 156 圈的山路賽道，而首次登場的 MDX Type S 在比賽期間將作為車隊支援後勤任務。
MDX Type S 外觀上相較於標準版換上重新設計的前保險桿，兩側進氣孔面積加大，家族式的鑽石形水箱罩內部以黑色網格狀鋪陳，全車均透過黑色烤漆飾條點綴。在車側前葉子板上有專屬的 Type S 徽飾，並配有 Brembo 剎車卡鉗系統。
動力方面採用 3.0L 渦輪增壓 V6 引擎，搭配 10 速自排變速箱，搭配第四代 SH-AWD 四輪驅動技術，增強後軸輸出 40% 效能，加快前後軸間扭力傳輸效率達 30% 之多，可在左右後側輪及前後軸間動態分配 0-100% 扭力，提供 335hp 最大馬力與 480Nm 最大扭力表現。底盤方面透過前獨立雙 A 臂設計、後獨立連桿設計，配備源於 NSX 的 Adaptive Damper System 主動式阻尼系統、電子伺服式線傳煞車系統及可變比率轉向系統等，以及 Integrated Dynamics System 整合式動態系統，可即時調整動力及底盤系統的反應，並提供駕駛切換 Comfort、Normal、Sport 及 TLX Type-S 專屬的 Sport+ 模式，帶來更卓越的操駕表現。