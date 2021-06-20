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首款性能休旅　全新 Acura MDX Type S 揭露面紗

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-06-20 09:55:40

為了替消費者帶來富有動感展現的造型、高性能和創新的產品，Acura 近年開始計劃重拾性能招牌 Type S 車款，在先前發表 TLX Type S 後，日前再度於品牌發表會上帶來首款掛上 Type S 之稱的休旅車 MDX Type S。

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Acura 日前宣布將在 6/27 參加 Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb 爬山賽，將透過兩輛 TLX Type S 挑戰 12.42 英里 156 圈的山路賽道，而首次登場的 MDX Type S 在比賽期間將作為車隊支援後勤任務。

MDX Type S 外觀上相較於標準版換上重新設計的前保險桿，兩側進氣孔面積加大，家族式的鑽石形水箱罩內部以黑色網格狀鋪陳，全車均透過黑色烤漆飾條點綴。在車側前葉子板上有專屬的 Type S 徽飾，並配有 Brembo 剎車卡鉗系統。

動力方面採用 3.0L 渦輪增壓 V6 引擎，搭配 10 速自排變速箱，搭配第四代 SH-AWD 四輪驅動技術，增強後軸輸出 40% 效能，加快前後軸間扭力傳輸效率達 30% 之多，可在左右後側輪及前後軸間動態分配 0-100% 扭力，提供 335hp 最大馬力與 480Nm 最大扭力表現。底盤方面透過前獨立雙 A 臂設計、後獨立連桿設計，配備源於 NSX 的 Adaptive Damper System 主動式阻尼系統、電子伺服式線傳煞車系統及可變比率轉向系統等，以及 Integrated Dynamics System 整合式動態系統，可即時調整動力及底盤系統的反應，並提供駕駛切換 Comfort、Normal、Sport 及 TLX Type-S 專屬的 Sport+ 模式，帶來更卓越的操駕表現。

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您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
10.09%89.91%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，解封需勇氣，群聚後很容易在爆發
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您認為國內COVID-19疫苗申請是否有偏袒特定廠商？

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