Lincoln 迎接建廠 100 週年 將在明年推出首款純電動車 並在 2030 年前完成全車系電動及聯網化

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首先在產品規劃方面，Lincoln 將依循 Ford+ 計畫，基於後輪驅動及四輪驅動的電動車架構來推出 4 款全新的電動車，預計在 2026 年時使零排放車款佔品牌年銷量的 50%，2030 年完成全品牌電動化，第一款純電動車會在明年創廠 100 週年之際問世，發展重點仍以美國及中國大陸為主，全球市場亦在規劃之內。
在座艙設計方面，Lincoln 將發揚 Quiet Flight 精神，運用全新的 Constellation 數位設計語彙打造出寬廣明亮的座艙，並推出稱為 Rejuvenation 模式的功能，讓車主創造專屬的情境，包括螢幕顯示、燈光、空調、座椅配置、按摩、香氛及音響等項目均可互相搭配。
在聯網化方面，Lincoln 將全力發展 Lincoln Intelligence System 雲端系統，並基於 Android 平台來打造未來的車載平台，可整合車上的電能驅動、能源分配、運算系統，並透過 Lincoln Enhance 線上更新平台及 SYNC4 車載系統，輔以精進的 Lincoln Way 手機 app 來帶給消費者更便利的用車體驗，今年夏季時 2021 年式 Nautilus 車主便可獲得第一次軟體更新，強化衛星導航、Apple CarPlay 及數位車主手冊，秋季時則可獲得免持 Alexa 數位助理服務。
在自動駕駛方面，Lincoln 將會推出稱為 Lincoln ActiveGlide 的高速公路自動駕駛系統，透過攝影機、雷達、駕駛人偵測元件等硬體與軟體結合，可讓駕駛人在稱為 Hands-Free Blue Zone 的高速公路放開雙手讓車輛自動駕駛。
Lincoln 為 Ford 旗下的豪華品牌，國內市場並未導入販售，不過仍有貿易商少量引進 Navigator 及 Town Car 等車型。