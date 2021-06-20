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Ford Kuga ST-Line No.037 ---- TSR 道路標誌識別輔助系統使用感受

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-06-20 09:55:40

Ford 旗下的 TSR 道路標誌識別輔助系統最早於 2019 年 6 月 3 日時導入於國產車系中，首款搭載的編成為 Focus EcoBoost180 四門旗艦型及五門 ST-Line 車型，後續也開放此前已購買前述車型者回廠免費升級。接下來於 2020 年推出新年式 Mondeo Wagon 時也將此配備納入。

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本站長期測試的國產第三代 Kuga ST-Line 也擁有 TSR 道路標誌識別輔助系統，全車系除受訂生產的 EcoBoost180 雅緻型外均享有此配備。在長期體驗近 9 個月後，對於其作定的反應效率與穩定性感到滿意。

Kuga 所搭載的 TSR 道路標誌識別輔助系統是透過前方攝影鏡頭來偵測，在國內可辨識的號誌為最高速限及禁止超車，兩個號誌若辨識成功，會同步顯示於儀錶板及抬頭顯示器，儀錶板是位於中央偏左，抬頭顯示器則在右下角，便於行駛途中掌握當下最高速限。實測之下，TSR 道路標誌識別輔助系統可在車身通過最高速限標誌後約 1~2 秒就偵測成功，即便夜晚也擁有精準的表現。

除了基本的偵測識別功能，TSR 道路標誌識別輔助系統也可自行啟動超速警告，並設定較當下最高限速 +0~10km/h 間的容差，當系統發現超速時，可同時反紅抬頭顯示器畫面、閃爍儀錶板標誌並啟動警示聲來警示，有效避免一時疏忽而超速的情形。

本週使用情形方面，Kuga ST-Line 自前一次加滿 98 無鉛汽油之後，因疫情期間大幅減少移動，行駛里程相當少，而尚無需再加油，故平均油耗數字需待日後將此桶燃料消耗至一定程度時，再度加滿油時方可分享，敬請期待。

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