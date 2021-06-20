【油價公告】中油、台塑宣布明(21)日起國內汽油、柴油各漲 0.1 元
7Car 小七車觀點
2021-06-20 14:55:40
台灣中油台灣中油公司宣布自明(21)日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.6元、95無鉛汽油每公升29.1元、98無鉛汽油每公升31.1元、超級柴油每公升24.8元。
台灣中油表示，本週受伊朗核子協議未果原油出口仍受限、美國商用原油庫存連 4 週下降等因素影響，帶動國際油價上漲。本週調價指標7D3B週均價為每桶72.34美元，較前週70.70美元上漲1.64美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.027元，國內油價依公式計算漲幅為1.94%。按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.9元及1.7元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油價格各調漲0.1元，應調未調之0.8元及1.6元皆由台灣中油吸收。調價後的各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。
台塑石化台塑石油表示，本週國際油價因歐美地區航空與公路交通量回升、美國原油庫存驟降，市場樂觀看待油品需求復甦而續漲，但受美國聯準會預測升息時程提前，激勵美元走強，促使油價上檔有壓，均價小幅上漲。考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自2021年6月21日(週一)凌晨01:00開始，調漲汽油批售價格0.1元/公升，柴油批售價格0.1元/公升。