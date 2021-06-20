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【油價公告】中油、台塑宣布明(21)日起國內汽油、柴油各漲 0.1 元

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-06-20 14:55:40

台灣中油
台灣中油公司宣布自明(21)日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.6元、95無鉛汽油每公升29.1元、98無鉛汽油每公升31.1元、超級柴油每公升24.8元。

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台灣中油表示，本週受伊朗核子協議未果原油出口仍受限、美國商用原油庫存連 4 週下降等因素影響，帶動國際油價上漲。本週調價指標7D3B週均價為每桶72.34美元，較前週70.70美元上漲1.64美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.027元，國內油價依公式計算漲幅為1.94%。按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.9元及1.7元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油價格各調漲0.1元，應調未調之0.8元及1.6元皆由台灣中油吸收。調價後的各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。

台塑石化
台塑石油表示，本週國際油價因歐美地區航空與公路交通量回升、美國原油庫存驟降，市場樂觀看待油品需求復甦而續漲，但受美國聯準會預測升息時程提前，激勵美元走強，促使油價上檔有壓，均價小幅上漲。考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自2021年6月21日(週一)凌晨01:00開始，調漲汽油批售價格0.1元/公升，柴油批售價格0.1元/公升。

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民調中心

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
10.6%89.4%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
16.81%83.19%
2021-06-20-2021-06-23

您認為國內COVID-19疫苗申請是否有偏袒特定廠商？

沒有偏袒，不需要過多的揣測
有偏袒，就是差別待遇
24.46%75.54%
2021-06-17-2021-06-20
指揮中心日前稱疫苗採購需要有「原廠授權書」，郭台銘強調BNT疫苗是透過上海復星向德國BNT購買，疫苗德國製作、德國直送，您能接受此合約嗎？

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