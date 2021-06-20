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Toyota Corolla Cross No.014 ---- 門板空間與杯架設計

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-06-20 21:55:40

當車成為生活的一部分時，車內就像是家裡的延伸，因此空間規劃的便利性自然是新車的顯學。而 Corolla Cross 身為 Corolla 車系的一員，在與多款車型共用結構的基礎下，空間規劃表現為何呢?

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以 Corolla Cross 來說，其中控台、中央鞍座設計與 Corolla Altis、Corolla Sport 相似，排檔座與中央扶手之間提供兩組開放式的杯架，前後杯架距離開口的深度經實測分別為 10 公分及 11 公分，擺放杯體約 18 公分、杯口約 8.5 公分的隨行杯擁有不錯的牢靠感，手向右一伸就能直接拿取飲料，相當直覺快速。同時手肘又可以直接靠住中央扶手，長時間使用下來杯架位置設計於此實用性表現相當不錯。

前座的杯架共有兩組，前後距離開口的深度經實測分別為 10 公分及 11 公分。
前座杯架能輕易擺放市面常見的隨行杯、調飲杯、寶特瓶等罐類。
接著看到排檔座前方的開放式空間，其造型設計明顯與 Corolla Altis、Corolla Sport 不同，雖然該處空間不大，但拿取東西很方便，通常會將零錢、車鑰匙等經常使用的小物品放置於此，但因為少了照明系統，於夜間拿取東西時還要額外留意。

排檔座前方的開放式空間，其造型設計明顯與 Corolla Altis、Corolla Sport 不同，雖然該處空間不大，但拿取東西很方便，通常會將零錢、車鑰匙等經常使用的小物品放置於此。
前門板置物空間設計相當優秀，其空間可以放置乾抹布、寶特瓶或保溫瓶等物品，同時內部也設計了擋板，經過實際量測最高處約有接近 18 公分的表現，以圖中隨行杯為例，其體型能夠與外緣切合，並盡量維持水平，不影響駕駛腳部的舒適度。

前門板置物設計相當優秀，其空間可以放置乾抹布、寶特瓶或保溫瓶等物品，同時內部也設計了擋板，經過實際量測最高處約有接近 18 公分的表現。
後門板並無與前門板類似的置物空間設計，整體造型相對簡單，但內扶手側邊提供一組杯架設計，深度表現接近 8 公分，置放 18 公分高的隨行杯雖超出一半的杯身，但因杯口較大能緊靠門板上，實際使用上還算牢固。

後門板內扶手側邊提供一組杯架設計，深度表現接近 8 公分，置放 18 公分高的隨行杯雖超出一半的杯身，但因杯口較大能緊靠門板上，實際使用上還算牢固。
後座中央扶手內提供 2 個置杯架，可惜並無具備夾緊功能，不過位置布局也頗為順手，若後座僅乘坐 1~2 人時可相當輕易的擺放及拿取飲料，但僅有約 6 公分左右的深度行駛途中容易產生晃動，實用性稍微打了點折扣。

後座中央扶手內提供 2 個置杯架，約 6 公分左右的深度行駛途中容易產生晃動，實用性稍微打了點折扣。
以一部國民休旅車而言，Corolla Cross 車內常用的置物空間、共計 6 組置杯空間，對於日常使用來說已相當夠用，對於一般通勤、假日出遊擺放物品或飲品來說相當符合需求，整體便利性合乎一般消費者使用的範疇。

本週使用方面，本車使用次數較少，因此油量與里程消耗並不多，繼上次 6/10 加滿油後還尚存 3/4 的油量，暫時無油耗表現數字分享。日後添加燃油並完成計算後，將於長測文章中向讀者分享。

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