Toyota Corolla Cross No.014 ---- 門板空間與杯架設計

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前座的杯架共有兩組，前後距離開口的深度經實測分別為 10 公分及 11 公分。
前座杯架能輕易擺放市面常見的隨行杯、調飲杯、寶特瓶等罐類。接著看到排檔座前方的開放式空間，其造型設計明顯與 Corolla Altis、Corolla Sport 不同，雖然該處空間不大，但拿取東西很方便，通常會將零錢、車鑰匙等經常使用的小物品放置於此，但因為少了照明系統，於夜間拿取東西時還要額外留意。
排檔座前方的開放式空間，其造型設計明顯與 Corolla Altis、Corolla Sport 不同，雖然該處空間不大，但拿取東西很方便，通常會將零錢、車鑰匙等經常使用的小物品放置於此。前門板置物空間設計相當優秀，其空間可以放置乾抹布、寶特瓶或保溫瓶等物品，同時內部也設計了擋板，經過實際量測最高處約有接近 18 公分的表現，以圖中隨行杯為例，其體型能夠與外緣切合，並盡量維持水平，不影響駕駛腳部的舒適度。
前門板置物設計相當優秀，其空間可以放置乾抹布、寶特瓶或保溫瓶等物品，同時內部也設計了擋板，經過實際量測最高處約有接近 18 公分的表現。後門板並無與前門板類似的置物空間設計，整體造型相對簡單，但內扶手側邊提供一組杯架設計，深度表現接近 8 公分，置放 18 公分高的隨行杯雖超出一半的杯身，但因杯口較大能緊靠門板上，實際使用上還算牢固。
後門板內扶手側邊提供一組杯架設計，深度表現接近 8 公分，置放 18 公分高的隨行杯雖超出一半的杯身，但因杯口較大能緊靠門板上，實際使用上還算牢固。後座中央扶手內提供 2 個置杯架，可惜並無具備夾緊功能，不過位置布局也頗為順手，若後座僅乘坐 1~2 人時可相當輕易的擺放及拿取飲料，但僅有約 6 公分左右的深度行駛途中容易產生晃動，實用性稍微打了點折扣。
後座中央扶手內提供 2 個置杯架，約 6 公分左右的深度行駛途中容易產生晃動，實用性稍微打了點折扣。以一部國民休旅車而言，Corolla Cross 車內常用的置物空間、共計 6 組置杯空間，對於日常使用來說已相當夠用，對於一般通勤、假日出遊擺放物品或飲品來說相當符合需求，整體便利性合乎一般消費者使用的範疇。
本週使用方面，本車使用次數較少，因此油量與里程消耗並不多，繼上次 6/10 加滿油後還尚存 3/4 的油量，暫時無油耗表現數字分享。日後添加燃油並完成計算後，將於長測文章中向讀者分享。