新台幣 285 萬元起 Audi Q5 Sportback 正式在台展開預售

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Q5 Sportback 為 Audi 在去年 (2020) 9 月時基於第二代 Q5 車系衍生出的斜背跑旅版本，在外觀部分擁有 Audi Q Family 家族化的八角形水箱罩，內部為蜂巢紋路格柵設計，頭尾燈標準配備 LED 光源，可選配為選配新世代 Digital OLED 照明科技，車側除了明顯的肩線之外，主要就是 B 柱上方往後的車頂線條向下收斂，營造出跑旅的氣勢，車門下方也使用雙材質護板來創造跨界車的性格。
內裝方面，Q5 Sportback 配置高階後座套件，提供後座椅前後滑移、椅背調整、中央扶手及置杯架等機能，也標準搭載腳踢感應式電動尾門、12.3 吋 Audi virtual cockpit plus 全數位虛擬座艙、10.1 吋 MMI navigation plus 多媒體導航系統、手機無線充電、日照感應式三區獨立恆溫空調、後座出風口、雙前座電動椅、駕駛座記憶功能、雙前座四向電動腰靠、環艙氛圍照明套件等。
安全防護方面，Q5 Sportback 擁有公路行車輔助套件、都會行車輔助套件及智慧停車輔助套件，其中公路行車輔助套件包含 ACC 主動式定速巡航控制系統、塞車輔助系統、前方預警式安全防護系統、主動式車道維持及偏離警示系統、撞擊閃避輔助系統及左轉預警輔助系統；都會行車輔助套件包含車道變換輔助系統 (盲點警示)、離車安全警示系統、後方橫向車流輔助系統、後方預警式安全防護系統及預警式安全防護系統；智慧停車輔助套件包含 360 度全視角顯影及自動停車輔助系統。
動力配置方面，台灣奧迪引進的 Q5 Sportback 均為 45 TFSI 動力，採用 2.0 升 TFSI 直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎搭配 12V 輕型複合動力系統，於 5,250~6,500rpm 間可輸出 265hp 最大馬力，於 1,600~4,500rpm 間可輸出 370Nm 峰值扭力，搭配 S-tronic 七速自手排及 quattro ultra
智慧型四輪傳動系統。
現行 Q5 車系屬於第二世代，自 2017 年登場後在去年 (2020) 6 月時推出小改款車型，9 月則新增 Sportback 版本，台灣奧迪選在今年 3/15 正式推出小改款 Q5 車系，引進編成與建議售價分別是 45 TFSI quattro (新台幣 252 萬元起)、45 TFSI quattro advanced (新台幣 272 萬元起)、45 TFSI quattro Edition One (新台幣 279 萬元起) 及 45 TFSI quattro S line (新台幣 285 萬元起)。