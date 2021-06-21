廚房深夜傳巨響！驚見大象「破牆」搜刮 屋主哭喊是常客
泰國不時傳出有野生大象闖入村莊，許多居民也相當習以為常。不過，就有網友分享，有隻大象闖入屋內找食物，不但精準找到廚房的位置，還直接撞壞牆壁，再伸鼻子進屋裡的櫃子找東西吃，讓她看了相當傻眼，貼文也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-21 14:57:03
泰國巴蜀府華欣有一位網友「รัชฎาวรรณ ผึ้งประสพพร」日前在臉書表示，她和家人某天晚上聽到廚房傳來巨響，衝進廚房一看，沒想到一隻大象直接撞壞牆壁，接著將鼻子伸入下方的櫥櫃，一找到東西就往嘴裡塞，就連裝著食物的塑膠袋都不放過，讓她和家人當場嚇壞。
原PO透露，這隻大象已經不是第一次闖入了，從2個多月前就開始每天來覓食，雖然她們將食物密封，但大象還是會來找食物，這也讓她們損失至少5萬泰銖（約4.7萬元台幣）。事後，泰國國家公園、野生動植物保護廳派人前往了解狀況，並強調會協助民眾，避免類似狀況再發生。
貼文曝光後，網友們也紛紛驚呼，「這隻大象看起來是餓翻了」、「如果是我可能會被嚇死」、「牠看起來餓壞了」、「以為是高超的3D彩繪牆」、「看牠吃下塑膠袋有點心酸」、「天哪牠把塑膠袋吃了」、「這看到真的會哭笑不得」、「太慘了，大象也不能賠償」、「好誇張，直接撞破牆壁」。（編輯：許智超）