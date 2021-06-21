COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

廚房深夜傳巨響！驚見大象「破牆」搜刮　屋主哭喊是常客

▲泰國有網友分享，一隻大象直接撞壞牆壁，將頭伸進廚房找食物。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲泰國有網友分享，一隻大象直接撞壞牆壁，將頭伸進廚房找食物。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-21 14:57:03

泰國不時傳出有野生大象闖入村莊，許多居民也相當習以為常。不過，就有網友分享，有隻大象闖入屋內找食物，不但精準找到廚房的位置，還直接撞壞牆壁，再伸鼻子進屋裡的櫃子找東西吃，讓她看了相當傻眼，貼文也引起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
泰國巴蜀府華欣有一位網友「รัชฎาวรรณ ผึ้งประสพพร」日前在臉書表示，她和家人某天晚上聽到廚房傳來巨響，衝進廚房一看，沒想到一隻大象直接撞壞牆壁，接著將鼻子伸入下方的櫥櫃，一找到東西就往嘴裡塞，就連裝著食物的塑膠袋都不放過，讓她和家人當場嚇壞。

▲原PO透露，這隻大象不是第一次了，這2個月每天都來覓食，讓她們相當困擾（圖／翻攝自《รัชฎาวรรณ
▲原PO透露，這隻大象不是第一次了，這2個月每天都來覓食，讓她們相當困擾（圖／翻攝自《รัชฎาวรรณ ผึ้งประสพพร》臉書 ）
原PO透露，這隻大象已經不是第一次闖入了，從2個多月前就開始每天來覓食，雖然她們將食物密封，但大象還是會來找食物，這也讓她們損失至少5萬泰銖（約4.7萬元台幣）。事後，泰國國家公園、野生動植物保護廳派人前往了解狀況，並強調會協助民眾，避免類似狀況再發生。

貼文曝光後，網友們也紛紛驚呼，「這隻大象看起來是餓翻了」、「如果是我可能會被嚇死」、「牠看起來餓壞了」、「以為是高超的3D彩繪牆」、「看牠吃下塑膠袋有點心酸」、「天哪牠把塑膠袋吃了」、「這看到真的會哭笑不得」、「太慘了，大象也不能賠償」、「好誇張，直接撞破牆壁」。（編輯：許智超）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
同島一命，尊重中央專業
76.55%23.45%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
91.49%8.51%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
45.17%54.83%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
62.97%37.03%
2021-06-20-2021-06-23
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀