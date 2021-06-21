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戒菸降低罹新冠肺炎風險　可多利用免費戒菸專線

戒菸降低罹新冠肺炎風險　可多利用免費戒菸專線
戒菸降低罹新冠肺炎風險　可多利用免費戒菸專線

健康醫療網

2021-06-21 17:01:07

【健康醫療網／記者曾正豪報導】為降低醫院收治承載及避免吸菸者前往醫院接受戒菸的感染風險，想要戒菸的民眾不妨可多利用免費戒菸諮詢專線0800-636363，透過與專業諮詢員設計的戒菸計劃，藉由戒菸諮詢，成功戒除菸癮。國民健康署表示，國內新冠肺炎疫情嚴峻，疫情期間非必要不外出，想要戒菸的民眾可撥打免費戒菸專線，也不需擔心到醫療院所增加感染的風險。

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吸菸者及早戒菸　避免傷荷包又賠了健康

近期國內新冠肺炎疫情嚴峻，全國更進入三級警戒，尤其外出得全程配戴口罩，違反者將可依法開罰3千元至1萬5千元。國民健康署指出，吸菸者不如趁現在及早戒菸，一方面在外脫掉口罩吸菸，讓自己暴露風險中，也可能收到罰單，另方面若能及早戒菸，也有助於降低罹患新冠肺炎風險。

吸菸者罹新冠肺炎　發展成重症提高5成

國民健康署說明，WHO曾指出，吸菸者罹患新冠肺炎發展為重症及死亡風險提高4至5成，因此戒菸是吸菸者降低新冠肺炎病毒所導致的風險以及罹患癌症、心臟病和呼吸系統疾病風險的最好方法；此外，為鼓勵民眾戒菸，長期以來也協同醫師、牙醫師、藥師、護理師等其他醫事人員團體推動戒菸服務，當醫事人員接觸吸菸民眾時能鼓勵戒菸，目前也有近四千家合約戒菸服務醫事機構加入，方便民眾就近接受戒菸服務。

戒菸專線具隱密性　打造個人化戒菸策略

若擔心隱私問題，免費戒菸專線也提供便利性、隱密性的諮詢服務，且依照個人情況，提供量身打造的策略與方法，過程中也會協助戒菸者遇到的困難。國民健康署強調，根據統計，戒菸專線諮詢服務幫助吸菸者戒菸成功率達4成，因此即使是過去曾戒菸失敗的朋友們，也不妨多利用免費戒菸專線，降低感染新冠肺炎風險，也能為自己找回健康。



資料來源：健康醫療網 戒菸降低罹新冠肺炎風險　可多利用免費戒菸專線

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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