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首度導入 Android Auto 連接功能 Porsche 推出保時捷通訊管理系統 (PCM) 6.0 版

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-06-21 17:55:40

Porsche 近日推出 Porsche Communication Management (PCM) 保時捷通訊管理系統 6.0 版本，將自今年夏季起於 911、Cayenne 及 Panamera 車系中搭載。

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PCM 6.0 系統支援 "Hey Porsche" 自然語音指令操作功能，包括導航、空調、按摩座椅及氣氛燈等機能均可透過聲控操作，未來也會持續精進辨識能力與應用範圍，Porsche 將透過 OTA 方式為車主帶來更多功能。

為了強化人車之間的互動性，Porsche 將原先搭載於 Taycan 的數位功能導入至燃油引擎車款中，包括 Good to Know 操作指南、智慧手機行事曆及會議通話等，除此之外，PCM 6.0 系統也強化衛星導航功能的表現，將隨時參照即時路況資訊來規劃路線，也將顯示介面進一步最佳化。

在智慧手機整合方面，PCM 6.0 系統首度提供 Apple CarPlay 之外的 Android Auto 手機有線連接功能，至於 Apple 部分則增加 Apple Music 及 Apple Podcasts 整合功能，而 Apple CarPlay 手機連接功能更升級為無線式。

接下來 Porsche 還會透過來自 Porsche Digital 的 Soundtrack My Life app 提供車主依據駕馭風格而即時更新的音樂清單，如同電玩遊戲不同場景的背景音樂般，使車主行經不同路段時可享有適合的曲目，甚至下車後還能透過智慧手機繼續聆聽。

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病毒不會等我們，讓願意的先打吧
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否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
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