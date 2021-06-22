科技進階的旅行獅 第三代 Peugeot 308 SW 登場

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外觀方面，第三代 308 SW 的車身長寬高分別是 4,636x1,860x1,444 (mm)，軸距則為 2,732mm，車頭同樣採用新世代梯形造型水箱護罩設計，內部使用鍍鉻點陣式處理，斗大的盾型廠徽相當的醒目，結合狹長的 LED 頭燈和獠牙 LED 日行燈，讓車頭看起來極具侵略性。而引擎蓋前方也遵照其他新世代車款，導入了 308 的字樣，加強辨識度。
來到側面，前葉子板上也有全新的廠徽，車身腰線分為兩段式設計，前段從前大燈延伸至前門的中段，後段則從後門把手延伸至尾燈處，強化前後葉子板的視覺寬度，側窗經過 C 柱後將線條向下收合，車頂也配置行李架，再搭配雙五輻式輪圈與側裙，運動感受相當的濃厚。車尾方面，尾燈整合在燻黑式的飾條內，但不同於掀背版貫穿式的設計，改為兩件式設計，燈組內部同樣延續獅爪的意象，後保險桿線條相當飽滿，牌照框較掀背本本上移至尾門內部，保險桿下方採用了雙邊單出的尾飾管設計。
內裝方面，第三代 308 SW 採用 i-Cockpit 座艙設計，儀錶板採用 10 吋全數位樣式，中控台上的 10 吋多媒體觸控螢幕增列更多的觸控按鍵設計，內建 PEUGEOT i-Connect® Advanced 車載系統，支援同時 2 支手機藍牙連線，車內也設有 USB Type-C 插座，排檔方式自電子式改為按鍵式與撥片設計，整體的科技感又更加濃厚。酬載機能部分，第三代 308 SW 的行李廂標準置物容積為 608 公升，透過後座椅背後 40/20/40 分離傾倒後可擴增至最高 1,634 公升，行李廂內提供快速傾倒按鈕，底板可進行二段式調整。
安全科技方面，第三代 308 SW 將在今年底開始提供 Drive Assist 2.0 系統，帶來半自動駕駛輔助功能，包括全速域主動式定速巡航控制系統 (自排車型專屬)、車道偏離警示、高速公路半自動變換車道系統、車速預警系統及彎道車速控制系統。
動力配置方面，第三代 308 SW 在汽油車型部分將提供 1.2L Puretech 110 (BVM6)、 Puretech 130 (BVM6) 以及 Puretech 130 EAT8 三種輸出表現；柴油車型則提供 BleuHDi 130 單一動力，擁有 6 速手排或 8 速自排的選項。而這次為對應綠能化趨勢，也提供了配置 1.6L 渦輪增壓汽油引擎的 PLUG-IN HYBRID 插電式油電車型，共有 HYBRID 180 e-EAT8、HYBRID 225 e-EAT8 兩種輸出表現。關於第三代 308 車系導入國內的最新消息，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤。