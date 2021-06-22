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有史以來最強大的 Elantra　全新 Hyundai Elantra N 預告即將登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-06-22 14:55:40

Hyundai 自 2020 年 11 月便透露將首次推出 Elantra 車系最頂級的性能 N 車型，經過將近 7 個月的時間，Hyundai 原廠終於釋出實車部分面貌，宣告將在未來幾周內登場。

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Hyundai 近年積極推廣 N Performance 性能子品牌的運動形象，從最早的 i30 N、Veloster N 到 i30 N-Line、Veloster N-Line、Sonata N-Line、Elantra N-Line以及 Kona N 等，逐步建構完整的車型陣容。

從官方公布的照片可以明顯看出 Elnatra N 具有專屬空力套件，全車周圍底部使用紅色線條彩繪，同時側裙在高速時提升空氣流動的導流，並配置雙色 19 吋切削鋁圈，搭配 N 部門調校的制動系統，使用紅色剎車卡鉗以及加大碟盤；車尾也配置 N 專屬尾翼和大口徑的雙邊單出尾管設計。

據了解，Elantra N 沒有意外的話將配置與 Veloster N、i30 N 相同的動力系統，採用 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，配置 6 速手排或者 N DCT 溼式 8 速雙離合器自手排變速系統，最大馬力可以達到約 280ps 的表現。

第七代 Elantra 自亮相以來提供汽油、油電混合、渦輪汽油等車型陣容，N 車型勢必能進一步滿足挑剔的消費者。有關於 Elantra N 的進一步消息，7Car<小七車觀點>將持續追蹤報導。

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