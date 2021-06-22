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配備扭力差速器，實現甩尾精神　全新一代 Audi RS 3 動力資訊公開

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-06-22 15:55:40

Audi 日前正式揭露全新一代 RS 3 的動力資訊，將成為首部搭載 RS Torque Splitter 扭力分配差速器的 Audi 車款，並且同樣配置 2.5L 渦輪增壓直列五缸引擎，最大馬力突破至 400hp、最大扭力達 500Nm。搭配 7 速雙離合器變速箱與 quattro 四驅系統，0-100km/h 加速僅需 3.8 秒，時速可達到 290km/h。

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全新一代 RS 3 首次應用的 RS Torque Splitter 扭力分配差速器能根據車輛的速度、路面以及轉向幅度主動扭力分配至負荷較大外側車輪，降低轉向不足的特性。例如在左側彎道當中，扭力傳遞到右後輪；在右側彎道中，扭矩則傳遞到左後輪，並且在直線加速行駛時也會推送扭力至兩個後輪，帶來更佳的穩定性和靈活表現。若在封閉路段，甚至可以透過 Audi drive select 將 100% 的扭力分配到單一後輪，實現甩尾功能。

底盤方面，RS 3 配備由 Audi RS 部門所調校的跑車化懸吊系統，另外也可以選配主動式阻尼懸吊，同樣可以根據駕駛模式不同改變組尼強度，提供更豐富的駕馭樂趣。

RS 3 為 Audi A3 車系最頂級的性能車d型，雖然官方未進一步說明外型特色，但仍舊可以看出擁有更具運動跑格的車體，車頭前方蜂巢式黑色網格結構的單體式盾形水箱護罩，搭配兩側誇張十足的下進氣口和，釋放出濃烈的戰鬥氣息。另外，貼在車身上的"1-2-4-5-3"指的是 5 缸汽油渦輪引擎的點火順序。Audi 尚未透露 RS 3 正式發表的時間點，但預計最快將在 2021 年夏季登場，屆時 7Car<小七車觀點>將帶來第一手訊息。

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同島一命，尊重中央專業
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病毒不會等我們，讓願意的先打吧
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否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
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