雜貨店挖出「古董級潤髮乳」還在賣！網愣：大學都畢業了

全台因為新冠疫情衝擊，進入防疫三級警戒已經一個月，原先預計將於6月28日降級，行政院是否會再度延長也成為不少國人關注的焦點，不過無論是否會再度延長，許多民眾也已經習慣「少出門，一次多買」的購物方式。近日就有網友在採購時發現，竟然有一款「古董級」潤髮乳放在架上。照片曝光後更讓網友震驚不已，還有年輕網友笑稱「我要叫他學長！」、「比我還老耶」。

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這名網友在臉書社團《路上觀察學院》秀出這張「古董級潤髮乳」，仔細一看可以發現根據瓶身上所標誌的資訊，可以看見產品的製造日期寫著「1999.05.25」，而這罐潤髮乳的保存期限只有三年，也就是說這罐潤髮乳是22年前所生產，原PO還補充表示這罐潤髮乳就藏在台北內湖區某間雜貨店的架上從未售出，更替它封上了「22歲的潤髮乳」的稱號。

▲下方還印製著製造日期為 「1999.05.25」。 （圖／翻攝自臉書社團《路上觀察學院》）

而這款跨時代的潤髮乳曝光後，許多網友也對它的「長壽」感到新鮮有趣，紛紛留言稱讚它「屹立不搖」的威猛，「那可是珍貴的歷史文物」、「半夜應該會變成人形在大潤發裡面走來走去」、「不知道洗了會不會回到1999年」、「貨架上其他潤髮乳都要叫它阿公」、「已經大學畢業的潤髮乳」、「921地震的屹立不搖者、納莉風災的不淹者、武漢肺炎的囤貨倖存者」。

此外，還有年紀較小的網友留言「他可以投票但我不能」、「原來是應屆畢業生啊！ 可惜只能參加線上畢業典禮」，甚至有女網友曬出身分證來「認親」，吸引不少網友打趣回應「可以買回去當嫁妝，一種女兒紅的概念」、「快買回去珍藏」、「同年同月同日欸！只是差在那天妳出生，他到期」。（編輯：楊智傑）