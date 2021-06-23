新台幣 780 萬元起 Porsche 911 GTS (Typ 992) 正式在台上市

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外觀方面，911 GTS 標準採用 Sport Design 造型外觀套件，在前後下擾流及側門檻均採用專屬的飾條，頭燈外框與日行燈外框採用暗化設計，頭燈組配備 PDLS Plus 保時捷動態照明升級系統，前擾流板、中央鎖定式鋁合金輪圈、引擎散熱蓋板及位於車門與車尾上的 GTS 字樣均採用絲光啞黑烤漆，在 911 Targa 4 GTS 上更將防滾桿及銘牌徽飾也施以黑色處理，原廠也開放車主選配高亮澤黑色外觀烤漆套件及輕量化設計套件。選配輕量化設計套件可帶來 CFRP (輕量化碳纖維複合材質) 賽車桶型座椅、輕量化側窗及後窗、輕量化電池及後座椅移除等，合計可減少 25 公斤車重。
內裝方面，911 GTS 的排檔桿較標準版本 911 縮短 10mm，在中央椅面、方向盤緣、車門把手、車門板扶手、中央置物盒蓋及排檔桿均採用 Race-Tex 材質，GTS 內裝套件提供胭脂紅或蠟灰色供選擇，並在安全帶及座椅頭枕加入 GTS 字樣，轉速錶及跑車計時套件的碼錶底色時鐘採用對比色處理，儀錶板及車門飾板採用 GTS 內裝套件，以霧面碳纖維材質呈現。配備部分，911 GTS 搭載包含 Android Auto 及 Hey Porsche 語音指令功能的新一代 PCM 保時捷通訊管理系統，也配備 GT 跑車式方向盤、Porsche Track Precision 應用程式與輪胎溫度顯示器、跑車升級座椅 (含椅背電動調整功能)。
動力配置方面，911 GTS 採用 3.0 升水平對臥 6 缸渦輪增壓汽油引擎，可輸出 480ps 最大馬力及較前一代高出 20Nm 的 570Nm 峰值扭力，可搭配 7 速手排變速箱或 8 速 PDK 雙離合器自手排變速箱，跑車排氣系統列為標準配備，原廠宣稱 911 Carrera 4 GTS Coupé 的 0-100km/h 加速最快 3.3 秒可完成。
底盤方面，911 GTS 採用源於並加以改造的 911 Turbo 的懸吊系統，標準配備後軸轉向系統及 PASM 保時捷主動式懸載調整系統，在 Coupé 及 Cabriolet 車型中更結合將底盤降低 10mm 的運動化底盤，至於 911 Targa 4 GTS 則採用與搭載 PASM 的 911 Targa 4 S 相同的底盤設定。在制動系統部分，911 GTS 採用來自 911 Turbo 的高性能煞車系統，足踏前 20 吋後 21 吋胎圈組。