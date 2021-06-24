高端3大疑點解析！一個利多消息為何成為壓倒股價稻草？

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的確，時機點讓人好奇！就連高端疫苗的2期試驗執行總主持人、台大醫院感染科醫師謝思民都在節目上說，目前2期才剛收完件，雙盲結果是否成功都未確定，政府就已經下單了，萬一結果不如預期該怎麼辦？
這番言論也是民眾的疑惑，有需要這麼急迫嗎？為什麼不能2期試驗成功再簽約呢？原本支持國產疫苗的一樁美意，無奈在曖昧的時機點，反倒增添外界更多臆測。
基亞事件翻版？云辰、基亞到高端 大股東是同一批人
當高端連番跌停板後，投資市場的第一直覺：這是「基亞事件」的翻版？查背景，當年因為1顆PI-88新藥解盲失敗，出現連續19根跌停板的基亞，正是高端的母公司，高端疫苗前身的名字就是「基亞疫苗」。
查對兩家公司的大股東名冊，人馬高度重疊：基亞董事長張世忠，身兼高端董事長；當初幕後出資的大金主—云辰公司董事長張姿玲，則為張世忠的胞妹；張世忠妹婿黃子亮為統創建設董事長，均為基亞、高端的大股東。
產業界人士指出，2014年基亞事件，是當年大家過於關注新藥股，資金瘋狂湧入，新藥解盲失敗後，造成股價劇烈波動，甚至還引發炒股疑雲，最終重創的是台灣生技業。但很多年輕股民不知道的是，早在2003年時，云辰也曾因為爆發爭議，造成股價一度崩跌。從云辰、基亞到高端，都是同一批大股東，這樣的巧合也難怪會讓市場引發聯想。
高端股票物超所值？8大行庫急砸逾億元 市場看不懂
為什麼市場總是炒股傳聞不斷？對於高端的跌停板，第一時間國泰內部出了一份報告，從全球一線疫苗大廠與高端相對應的研發進程，做出了各種分析。
報告中推估，若政府以單劑250元，兩劑500元採購高端疫苗，1000萬劑可望貢獻營收25億元。若以流感疫苗淨利率50%推估，可望貢獻淨利12.5億元，即每股盈餘為6元。試算高端本益比高達60倍，相較於20倍不到的輝瑞，27倍的默克，及37倍的BNT，高端本益比的確高出一大截。
華南投顧董事長儲祥生解釋，高端疫苗主要訂單來自於國內，想要和國際大藥廠競爭疫苗有一定的難度。換言之，當台灣2300萬人打完一輪後，高端還有再一次的成長動能嗎？這都是投資人判斷股價飆漲後隱藏的風險。
從法人機構角度，連續虧損的高端，不容易進場買進。相反的，讓人好奇的是，在高端連續跌停板的過程中，8大行庫卻連續買超；雖然政府馬上出面澄清，但短短3天內，居然有人逆勢砸了1.2億元，買了364張。甚至，6月1日，高端一舉躍升成為8大行庫買超第1名持股。
現增贏家是誰？去年80元現增後 疫苗利多不斷
從防疫股的軌跡來看，去年初疫情來襲時，隨著小英總統拜訪高端疫苗等生技公司時，可說一舉將防疫股推至最高點；但這一切，隨著本土防疫工作完善，防疫股大多自去年6月就開始歸於平靜。今年2月開春以來，當其他防疫股都回落低點時，高端突然間連續飆漲；2月18日，高端重訊公告「政府將洽購1000萬劑的COVID-19疫苗」。在這之前，高端股價從不到100元，飆升至200元之上。
回頭看，去年9月高端公告辦理現增，發行價格80元，發行2.4萬張，這時機點剛好就是高端股價落底完成之際，但大股東卻公告放棄認購，改洽特定人。當辦理完現增後，10月13日，高端就與疾管署簽訂「研發COVID-19疫苗」補助計畫合約，獲得核定經費4.7億元。
只能說，當初以80元低價取得高端股票的投資人，無疑是這波股價上揚的大贏家。