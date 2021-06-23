新台幣 258.8 萬元起 Volkswagen T6.1 California Coast 正式在台上市

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外觀方面，T6.1 California Coast 配備全 LED 頭燈及 LED 日行燈，前葉子板設有與頭燈相連的鍍鉻裝飾並標明 CALIFORNIA 字樣，車外後視鏡蓋及車外門把手與 T6.1 California Ocean 的車身同色不同，改為黑色設計，足踏 "Aracaju" 7J x 17 鋁圈，配胎規格為 235/55R17，車側搭載伸縮式車側遮陽棚，左後方配備外接充電接頭與清水注水孔，也可連接外接式沖洗裝置。
內裝方面，T6.1 California Coast 的座椅配置與 T6.1 California Ocean 同為 4 人座，不過座椅材質自 Art Velours 高級絲絨改為 Circuit 織布，配備部分擁有隱藏式摺疊桌椅、全功能流理台 (附側邊多功能摺疊板)、42 公升溫度可調式冰箱、不銹鋼洗水槽 (附水龍頭)、雙孔瓦斯爐、櫥櫃、吸頂式收納箱、整合梳妝鏡與掛衣橫竿的置衣櫃、乘客艙床椅下方抽屜、54 組獨立碟形彈簧床、手動升降式車頂帳篷、環艙遮光簾及可 180 旋轉的雙前座椅等，另外也搭載 MQB 多功能方向盤、Premium 彩色多功能顯示幕、Discovery Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控音響主機、多功能液晶中央控制面板、8 支揚聲器、Type-C 插座及 12V 120W 電源插座。
動力配置與科技方面，T6.1 California Ocean 採用 2.0 升 TDI 直列 4 缸雙渦輪增壓柴油引擎搭配 7 速 DSG 雙離合器自手排變速箱及 4MOTION 全時四輪驅動，可輸出 199 匹最大馬力及 45.9kg-m 峰值扭力，也導入 MQB 電控系統，提供速度感應式電子輔助轉向系統、側風穩定系統輔助系統、Rear Assist 顯影式停車導引系統、PDC 前後停車導引系統、定速巡航系統 (含限速裝置)、MCB 二次碰撞預煞系統及 ASR 加速循跡控制系統等科技配備。在主動安全輔助科技方面，則有 ACC 主動式車距控制系統、Front Assist 車前碰撞預警系統 (含 AEB 自動輔助緊急煞車功能)、前方行人監控系統、Side Assist 車側盲點警示系統、Lane Assist 車道維持及偏移警示系統 (含修正輔助功能) 及 Park Assist自動停車輔助系統 (含OPS360 車側停車導引系統) 等。
台灣福斯商旅自去年 (2020) 12/11 推出 T6.1 California Beach (建議售價新台幣 229.8 萬元起) 後，於今年 3/9 再推出 T6.1 California Ocean (建議售價新台幣 318.8 萬元起)，如今又推出 T6.1 California Coast 車型，使露營車系趨於完整，提供國內喜愛戶外活動與露營生活的消費者更豐富的購車選擇。